ميلان يتعادل فى الدقائق الأخيرة مع ساليرنيتانا فى الدورى الإيطالى

اقتنص ميلان تعادلا صعبا مع مضيفه ساليرنيتانا 2 /2، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتقدم ميلان عن طريق فيكايو توموري في الدقيقة 17 مستفيدًا من خطأ دفاع أصحاب الأرض، قبل أن يدرك ساليرنيتانا التعادل عبر فيدريكو فازيو في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 63 سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لساليرنيتانا من تسديدة باغتت حارس الروسونيري، فيما سجل لوكا يوفيتش هدف التعادل القاتل لميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وعانى ميلان في المباراة من إصابة مدافعه توموري ومشاركة أليساندرو فلورينزي بدلًا منه.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز فيورنتينا على مضيفه مونزا 1 / صفر.

وسجل لوكاس بلتران الهدف الوحيد لفيورنتينا في الدقيقة السابعة.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد مونزا عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

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