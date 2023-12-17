ميلان يفوز على مونزا بثلاثية في الدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على ضيفه مونزا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم “ سيريا إي”، موسم 2023-2024.

افتتح الهولندي تياني ريندرز التسجيل لـ ميلان في الدقيقة 3، أعقبه يان كارلو سيميتش بهدف ثان في الدقيقة 41.

وأكد السويسري نواه أوكافور انتصار “الروسينيري” بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 76، ليحصد أصحاب الأرض نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان لـ 32 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد مونزا عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

جدير بالذكر أن ميلان تأهل لبطولة الدوري الأوروبي، بعد انتصاره على مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدفين لهدف، ليحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.