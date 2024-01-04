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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يتصدرها مانشستر سيتي.. أفضل 10 أندية بالدوريات الكبرى في 2023

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تألقت كبار الأندية الأوروبية في عام 2023 الماضي، حيث تصدر فريق مانشستر سيتي قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للانتصارات في الدوريات الكبرى.

ويُعد عام 2023 هو الأفضل لفريق مانشستر سيتي، الذي توّج فيه بخمسة ألقاب، وهي: الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

أفضل 10 أندية بالدوريات الكبرى

وبهذا الصدد، نستعرض لكم قائمة بأفضل الأندية الأوروبية والأكثر تحقيقًا للانتصارات في الدوريات الكبرى خلال عام 2023، وذلك على النحو التالي:

1- مانشستر سيتي الإنجليزي

خاض فريق مانشستر سيتي 66 مباراة في عام 2023، حقق خلالهم 48 انتصارًا. 

وتوّج خلال عام 2023 بخمسة ألقاب، هي: الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

2- ريال مدريد الإسباني

خاض فريق ريال مدريد 63 مباراة في عام 2023، حقق خلالهم 44 انتصارًا.

وتوّج خلال عام 2023 بلقبي كأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية.

3- إنتر ميلان الإيطالي

خاض فريق إنتر ميلان 61 مباراة في عام 2023، حقق خلالهم 39 انتصارًا.

وتوّج خلال عام 2023 بلقب كأس إيطاليا عن النسخة الماضية، وكأس السوبر الإيطالي.

4- برشلونة الإسباني

خاض فريق برشلونة 56 مباراة في عام 2023، حقق خلالهم 37 انتصارًا.

وتوّج برشلونة خلال عام 2023 بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

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5- مانشستر يونايتد الإنجليزي

خاض فريق مانشستر يونايتد 66 مباراة في عام 2023، حقق خلالهم 37 انتصارًا.

ولم يحصد مانشستر يونايتد خلال عام 2023 أي ألقاب.

6- باير ليفركوزن الألماني

خاض فريق باير ليفركوزن 52 مباراة في عام 2023، حقق خلالهم 35 انتصارًا.

ولم يحصد باير ليفركوزن خلال عام 2023 أي ألقاب، ولكنه يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

7- فيورنتينا الإيطالي

خاض فريق فيورنتينا 64 مباراة في عام 2023، حقق خلالهم 34 انتصارًا.

ولم يحصد فيورنتينا خلال عام 2023 أي ألقاب.

8- أتلتيكو مدريد الإسباني

خاض فريق أتلتيكو مدريد 50 مباراة في عام 2023، حقق خلالهم 33 انتصارًا.

ولم يحصد أتلتيكو مدريد خلال عام 2023 أي ألقاب.

9- بايرن ميونخ الألماني

خاض فريق بايرن ميونخ 49 مباراة في عام 2023، حقق خلالهم 32 انتصارًا.

وتوّج بايرن ميونخ خلال عام 2023 بلقب الدوري الألماني.

10- لايبزيج الألماني

خاض فريق لايبزيج 50 مباراة في عام 2023، حقق خلالهم 32 انتصارًا.

وتوّج لايبزيج خلال عام 2023 بلقبي كأس السوبر الألماني وكأس ألمانيا.

مانشستر سيتى الأندية الأوروبية الدوريات الكبرى ريال مدريد برشلونة انتر ميلان بايرن ميونخ

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