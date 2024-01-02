"نمبر وان" حاضر في احتفالات مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية (فيديو)

شاركت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر “إنستجرام”، أغنية "خمسة كل خميس" للنجم محمد رمضان، احتفالا بتتويجه بكأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت صفحة النادي مقطع فيديو من الاحتفالية على أنغام أغنية رمضان، وعلقت: "خمسة علينا من العين".

وتعد أغنية "خمسة كل خميس" غناها محمد رمضان ضمن أحداث فيلم "ع الزيرو" الذي طرحه مؤخرا بالسينمات.

على جانب آخر، يستعد محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة "عربي" على "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن، فيلم "ع الزيرو" خاض بطولته النجوم محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف مدحت العدل،ومن إخراج محمد جمال العدل.

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