الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يُعلن خضوع ماركوس ألونسو لعملية جراحية وتكهنات بمدة الغياب

ماركوس ألونسو
ماركوس ألونسو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، خضوع ماركوس ألونسو، مدافع الفريق، لعملية جراحية عاجلة.

برشلونة يُعلن خضوع ماركوس ألونسو لعملية جراحية

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا، أكد خلاله خضوع ماركوس ألونسو لعملية جراحية في الظهر، وذلك في مدينة "بوردو" الفرنسية، على يد الطبيبة "أميلي ليجليس".

وأوضح نادي برشلونة في بيانه، أن ماركوس ألونسو كان يُعاني من بعض الآلام في أسفل الظهر منذ فترة طويلة.

"ماركا" تكشف مدة غياب ماركوس ألونسو

من جانبها، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ماركوس ألونسو قد يغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهر ونصف حتى يتعافى بشكل كامل من إصابته.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن ماركوس ألونسو قد يكون متاحًا للمشاركة في مباريات برشلونة أمام نابولي ف بطولة دوري أبطال أوروبا، والمُقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل.

وكان ماركوس ألونسو قد غاب عن مباريات برشلونة خلال الشهر الماضي، رغم أن المدرب تشافي هيرنانديز كان يعتمد على خدمات اللاعب في سياسة عملية التدوير في المباريات.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني، غدًا الخميس، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.

برشلونة ماركوس ألونسو ألونسو عملية جراحية الدوري الاسباني

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