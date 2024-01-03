الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرز 6 معلومات عن السوبر الفرنسي قبل مواجهة باريس سان جيرمان وتولوز

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وتولوز

تنطلق اليوم، الأربعاء، القمة النارية بين باريس سان جيرمان وتولوز في كأس السوبر الفرنسي، على ملعب "حديقة الأمراء".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة ، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراة اليوم بصفته بطلًا للدوري الفرنسي في الموسم الماضي، بينما يشارك تولوز بصفته بطلًا لكأس فرنسا.

 

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وتولوز

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وتولوز قبل القمة المرتقبة في السوبر الفرنسي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 74 في تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وتولوز في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 73 مواجهة من قبل، حقق خلالهم باريس سان جيرمان الفوز في 42 مباراة، مقابل 17 انتصارًا لفريق تولوز، بينما تعادلا في 14 لقاء.

- وخلاص هذه المواجهات، سجل لاعبو باريس سان جيرمان 124 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 67 هدفًا من لاعبي تولوز.

- وعلى صعيد بطولة السوبر الفرنسي، ستكون هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين باريس سان جيرمان وتولوز في المسابقة.

 

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أبرز 6 معلومات عن السوبر الفرنسي 

- انطلقت بطولة السوبر الفرنسي عام 1949، وتوّج ريمس باللقب في نسخته الأولى.

- على مدار المسابقة، توّج 14 فريقًا بلقب كأس السوبر الفرنسي.

- يُعد فريق باريس سان جيرمان الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الفرنسي برصيد 11 لقبًا، متفوقًا على ليون بفارق 3 ألقاب.

- يخوض باريس سان جيرمان بطولة السوبر الفرنسي للمرة رقم 17 في تاريخه، ليتوّج باللقب 11 مرة، بينما خسر 5 مرات.

- يخوض تولوز مباراة السوبر الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه، حيث خسر المرة الأولى أمام سانت إيتيان في عام 1957.

- شارك باريس سان جيرمان في آخر 11 نسخة بالبطولة، توّج باللقب 10 مرات، وخسر مرة واحدة أمام ليل بهدف  فى2021.

باريس سان جيرمان تولوز السوبر الفرنسي كأس السوبر الفرنسي تاريخ مواجهات

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