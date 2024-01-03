إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمباراة تولوز بالسوبر الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة تولوز ببطولة السوبر الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز بالسوبر الفرنسي

ويلتقي باريس سان جيرمان بنظيره تولوز في مباراة السوبر الفرنسي في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراس المرمى: كيلور نافاس، جيانلويجي دوناروما، ليتيلير

خط الدفاع: أشرف حكيمي، دانيلو، ماركينيوس، ميلان سكرينيار، نوردي موكيلي، لوكاس بيرالدو، لوكاس هيرنانديز.

وسط الملعب: مانويل أوجارت، وارن زائير إيمري، كارلوس سولير، فيتينيا، كارلوس سولير.

الهجوم: عثمان ديمبيلي، ماركو أسنسيو، لي كانج إين، برادلي باركولا، راندال كولو مواني، جونكالو راموس، كيليان مبابي.



ويسعى باريس سان جيرمان لحصد الفوز وتحقيق لقب السوبر الفرنسي للمرة الـ12 في تاريخه لتعزيز مكانه في صدارة ترتيب الفائزين باللقب عبر تاريخه.