الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. ريال مدريد يواجه مايوركا لمواصلة تصدر الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

يلتقي اليوم فريق ريال مدريد نظيره ريال مايوركا، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدوري الإسباني، الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق المباراة في الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة تحقيق الانتصارات والاستمرار في  تصدر ترتيب البطولة ومواصلة رحلة استعادة اللقب مرة أخرى بعد أن فقده في الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي برشلونة، كما يسعى لمواصلة حصد النقاط على آمل تعثر جيرونا، منافسه المباشر على اللقب، مرة أخرى من أجل توسيع فارق النقاط بينهما.

فيما يرغب فريق مايوركا في تحقيق انتصار غير متوقع وحصد نقاط المباراة للعمل على تحسين موقفه في جدول ترتيب البطولة.

ومن المقرر أن يعتمد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على الفرنسي أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع بجوار أنطونيو روديجير، خاصة في ظل غياب ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو بسبب الإصابة في الرباط الصليبي وغياب ناتشو فيرنانديز لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية.

وكشف أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن استقراره على الدفع بالأوكراني أندريه لونين في مركز حارس المرمى الأساسي بمباراة اليوم، في ظل مرض كيبا أريزابالاجا بالإنفلونزا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق جيرونا، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ريال مايوركا المركز الـ14 في الجدول برصيد 18 نقطة.

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