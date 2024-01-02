الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشيني يُعلن قائمة السعودية لبطولة كأس أمم آسيا 2024

روبرتو مانشيني
روبرتو مانشيني

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية.

وتطلق منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية يوم 12 يناير الجاري وتستمر منافساتها حتى 10 فبراير المقبل، وتبدأ منافسات البطولة بمباراة منتخبي قطر ولبنان.

قائمة منتخب السعودية لبطولة كأس أمم آسيا 2024


وجاءت قائمة منتخب السعودية للبطولة على النحو الآتي:

حراس المرمى: نواف العقيدي، راغد نجار، أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسن كادش، علي البليهي، عون السلولي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، سعود عبدالحميد.
وسط الملعب: ناصر الدوسري، عبدالله الخبيري، مختار علي، عبدالإله المالكي، عيد المولد، فواز الصقور، سالم الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، محمد كنو، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب.

الهجوم: أيمن يحيى، فهد المولد، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم آسيا رفقة منتخبات تايلاند وقرغيزستان وعمان.

ويسعى المنتخب السعودي للمنافسة على لقب كأس الأمم الآسيوية والذيي غاب عن تحقيقه منذ 1996.

وفشل المنتخب السعودي في تجاوز دور الـ16 بالنسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الآسيوية بعد أن خسر أمام منتخب اليابان في مباراة دور الـ16 بهدف دون رد.

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