هدايا الوداع.. الصحف الإنجليزية تتغنى بثنائية محمد صلاح فى نيوكاسل

هيمن تألق محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول في مباراة فريقه ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدفين، على اهتمام الصحف الإنجليزية، والتي أبرزت ثنائية "مو" واعتلائه صدارة هدافي البريميرليج.

وعنونت صحيفة ديلي إكسبريس التي وضعت صورة لاحتفال صلاح مع لويس دياز: "مو على القمة" صلاح يغادر ليفربول بأسلوب رائع وفوز فخم في أنفيلد"

وتغنت الصحيفة بأداء محمد صلاح، الذي وصفته بأنه "عالي الجودة"، مشيرة إلى أنه سيغادر لأمم إفريقيا بعد أن ساهم في تأمين صدارة ليفربول للبريميرليج.

أما صحيفة ديلي ميرور فعنونت: "وداع عظيم.. صلاح يغادر تاركًا الهدايا وراءه".

وأردفت: "الريدز بالصدارة، وداع عظيم لصلاح: إهدار ركلة جزاء وتجاوز 150 هدفًا بالدوري".

أما صحيفة ستار سبورت، فعنونت: "أحسنت يا مو" وتابعت: "ليفربول في الصدارة بفارق 3 نقاط بعد أن تجاوز نيوكاسل في أنفيلد".

وأكملت: "صلاح يهدر ركلة جزاء ويسجل ويتجاوز 150 هدفًا بالدوري قبل الرحيل لإفريقيا".

فيما عنونت صحيفة تليجراف: "هدايا الوداع من صلاح، بطل الهدفين يقدم صرخة حاشدة لفريقه ويطالبهم بمواصلة الانتصارات في غيابه".

وأضافت: "صلاح يودع ليفربول بأداء رائع ويغادر لأمم إفريقيا، ويثق بقدرة الفريق على التعامل في غيابه".



وأشارت إلى أنه قد يغيب عن ليفربول حتى منتصف فبراير في حال تقدم المنتخب الوطني بأمم إفريقيا.

فيما طرحت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عبر موقعها الإلكتروني سؤالًا على الجماهير هو: لأي مدى سيفتقد ليفربول محمد صلاح؟".

وأردفت: "صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم برصيد 18 هدفًا في كل البطولات وصنع 8 أهداف لزملائه وسجل مرتين ضد نيوكاسل رغم أنه أهدر ركلة جزاء، وتجاوز الـ150 هدفًا بالدوري مع ليفربول ووصفه كلوب بالآلة التهديفية".

