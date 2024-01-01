الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آينتراخت فرانكفورت يعلن استعارة فان دي بيك حتى نهاية الموسم

دوني فان دي بيك
دوني فان دي بيك

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانطلقت صباح اليوم فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2023-2024، والتي تستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع فان دي بيك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.


وصرح ماركوس كروشه، المدير الرياضي لفرانكفورت: "دوني فان دي بيك يناسب طريقة لعبنا تماما وهو قطعة مهمة يحتاجها فريقنا".

وأضاف المدير الرياضي لفرانكفورت "فان دي بيك يمتلك خبرة دولية هائلة ستمنح الكثير من الفائدة للاعبينا الشباب. إنه يتمتع بقدرة مذهلة على تسجيل الأهداف، وقبل كل شيء، فإن لديه القدرة على وضع مهاجمينا في أماكن واعدة داخل الملعب".

وخاض فان دي بيك 62 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، وسجل هدفين، منذ انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وبدأ فان دي بيك مسيرته ضمن شباب نادي آياكس أمستردام الهولندي وتدرج في المراحل العمرية بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2016 وقضى 4 مواسم مع الفريق حتى انتقل ليونايتد في صيف 2020 ولم يحصل على عدد دقائق كافية خلال موسمين إلى أن رحل لصفوف إيفرتون معارًا في شتاء 2022 وعاد ليونايتد في صيف العام الماضي.

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