الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يقترب من تمديد عقد تومياسو لفترة طويلة الأمد

تاكيهيرو تومياسو
تاكيهيرو تومياسو

تعمل إدارة نادي أرسنال الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على تمديد عقد لاعبه الياباني تاكيهيرو تومياسو.

ويلعب تومياسو ضمن صفوف فريق أرسنال منذ انضمامه من نادي بولونيا الإيطالي في صيف 2021.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، فإن إدارة أرسنال دخلت المراحل الأخيرة من مفاوضات تمديد عقد تاكيهيرو تومياسو لفترة طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن هناك نية لزيادة راتب اللاعب.

ولعب تومياسو 20 مباراة منذ بداية الموسم الجاري وسجل هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق.

وأفاد رومانو أن تومياسو لن يرحل عن أرسنال في الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدًا أنه جزء مهم من خطط النادي اللندني على الرغم من اهتمام الأندية الإيطالية بضمه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد تومياسو مع أرسنال بحلول 30 يونيو 2025، مع إمكانية إضافة عام آخر في عقده.

وبدأ تومياسو مسيرته ضمن صفوف نادي أفيسبا فوكوكا تحت 18 عامًا وانتقل منه للفريق الأول في شتاء 2016 وبعد عامين انتقل لنادي سينت ترويدنس، ثم انضم لنادي بولونيا في صيف 2019 وقضى موسمين مع النادي قبل أن ينتقل لصفوف أرسنال.

ومثل تومياسو المنتخب الياباني في مختلف المراحل العمرية للناشئين بداية من فريق تحت 16 عامًا ومرورًا بفرق تحت 17 و18 و19 و20 و21 و23 عامًا قبل أن ينضم للمنتخب الأولمبي، ثم صعد للمنتخب الأول وشارك لأول مرة في 12 أكتوبر 2018 وكانت أولى مبارياته ودية ضد منتخب بنما، ومنذ ذلك الحين شارك في 37 مباراة وسجل هدفًا وصنع هدفين.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الثاني.

ارسنال محمد الننى تاكيهيرو تومياسو تومياسو الدورى الانجليزى

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