كيف تضرر أرسنال من الهزيمة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي؟

فشل أرسنال الإنجليزي في العودة لسكة الانتصارات بهزيمته على يد نادي فولهام بنتيجة 1–2 في الأسبوع العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كرافين كوتاج بمدينة لندن.

والخسارة هى الثانية على التوالي التي يتعرض لها أرسنال حيث هُزم على يد وست هام يونايتد بنتيجة هدفين نظيفين في الأسبوع الـ19 على استاد الإمارات شمال العاصمة البريطانية، بينما تعادل في الأسبوع الـ18 أرسنال مع ليفربول إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في الأسبوع الـ18 على ملعب آنفيلد.

كيف تضرر أرسنال من الهزيمة؟

بهذه الخسارة الأخيرة، تراجع مركز أرسنال إلى الرابع بعد أن كان وصيفا ويتجمد رصيده عند النقطة 40 جمعها من 12 انتصارًا منها 4 انتصارات بنتيجة هدف نظيف على أندية كريستال بالاس في الأسبوع الثاني وإيفرتون في الأسبوع الخامس، ومانشستر سيتي في الأسبوع الثامن، وبرينتفورد في الأسبوع الـ13، وانتصاران بنتيجة 2–1 على ناديي نوتينجهام فورست في الأسبوع الإفتتاحي، ووولفرهامبتون واندررز في الأسبوع الـ14 وانتصاران بنتيجة 3 –1 على كل من نادي مانشستر يونايتد في الأسبوع الرابع، ونادي بيرنلي الصاعد حديثا إلى البريميرليج في الأسبوع الـ12، و4 انتصارات بنتائج مختلفة على أندية بورنموث بنتيجة عريضة 4 أهداف دون رد في الأسبوع السابع، وشيفيلد يونايتد الصاعد حديثا إلى البريميرليج بنتيجة 5 أهداف دون مقابل في الأسبوع العاشر ولوتون تاون الصاعد حديثا إلى البريميرليج بنتيجة كبيرة 4 – 3 في الأسبوع الـ15، وبرايتون أند هوف ألبيون بنتيجة هدفين نظيفين في الأسبوع الـ16.

هو الثاني في أكثر الأندية تحقيقا للانتصار، ويتساوى مع 3 أندية هي ليفربول المتصدر، ومان سيتي صاحب المركز الثالث، وتوتنهام هوتسبير الذي يحتل المركز الخامس.

4 تعادلات كلها إيجابية منها 3 تعادلات بنتيجة هدفين لكل منهما مع أندية فولهام في الأسبوع الثالث، وتوتنهام في الأسبوع السادس، وتشيلسي في الأسبوع التاسع، وتعادل وحيد بنتيجة هدف لمثله مع ليفربول.

هو الثالث في أكثر الأندية تعادلا، ويشاركه 5 أندية هي مان سيتي، وتشيلسي الذي يتواجد في الترتيب العاشر، ووولفرهامبتون الذي يحل في المرتبة الـ11، وبورنموث صاحب المركز الـ12، وبرينتفورد الذي يحتل المركز الـ16.

في حين تلقى 4 هزائم منها هزيمتان بنتيجة هدف دون رد على يد ناديي نيوكاسل يونايتد في الأسبوع الـ11، وأستون فيلا في الأسبوع الـ16، والهزيمتان الأخيرتان على يد كل من وست هام، وفولهام.

هو الثالث في أقل الأندية تعرضا للخسارة، ويشترك معه نادي واحد فقط هو أستون فيلا الوصيف.

سجل 37 هدفا بمعدل تسجيل 1.9 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل جيد.

هو السادس على مستوى أقوى هجوم، ويتساوى مع نيوكاسل يونايتد الذي يتواجد في الترتيب التاسع.

فيما استقبلت شباكه 20 هدفا بمعدل استقبال هدف في كل مباراة، وهو معدل ليس جيدا.

هو الثاني على مستوى أقوى دفاع.

يتساوى مع مان سيتي في عدد النقاط المجموعة لكن يتفوق مان سيتي بفارق الأهداف.

على جانب آخر، استعاد فولهام نغمة الانتصارت بعد 3 خسائر تعرض لها من الأسبوع الـ17 حتى الأسبوع الـ19 أمام أندية نيوكاسل بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، وبيرنلي بنتيجة هدفين نظيفين، وبورنموث بنتيجة 3 أهداف دون رد على الترتيب.

لم يستفد فولهام من هذا الانتصار سوى ارتفاع رصيده إلى 24 نقطة لكنه ظل كما هو في المرتبة الـ13.

فوز بلا هدف (!)

حصد فولهام الـ24 نقطة من 7 انتصارات منها انتصاران بنتيجة هدف دون مقابل على كل من إيفرتون في الأسبوع الأول، ولوتون تاون في الأسبوع الخامس وانتصاران بنتيجة خماسية نظيفة على نوتينجهام فورست في الأسبوع الـ15، ووست هام في الأسبوع الـ16، و3 انتصارات بـ3 نتائج مختلفة على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الثامن، ووولفرهامبتون بنتيجة 3 – 2 في الأسبوع الـ13، وأرسنال.

كما حقق النادي فوزه الخامس كأقل الأندية انتصارا، ويشاركه نادي واحد فقط هو بورنموث و3 تعادلات منها تعادلان إيجابيان مع أرسنال، وبرايتون بنتيجة هدف لكل منهما في الأسبوع العاشر، وتعادل وحيد سلبي مع كريستال بالاس في الأسبوع السادس.

هو الثالث في أقل الأندية تعادلا، ويشترك مع 4 أندية هي أستون فيلا، وتوتنهام، ووست هام صاحب المركز السادس، ولوتون تاون الذي يحتل المركز الـ18، وشيفيلد يونايتد الذي يقبع في القاع.

في حين تلقى 10 هزائم منها 3 هزائم بنتيجة ثلاثية نظيفة على يد برينتفورد في الأسبوع الثاني، وأستون فيلا في الأسبوع الـ12، ونيوكاسل يونايتد، و3 هزائم بنتيجة هدفين دون رد على يد تشيلسي في الأسبوع السابع، وتوتنهام في الأسبوع التاسع، وبيرنلي، و4 هزائم بنتائج مختلفة على يد مان سيتي بنتيجة 1 – 5 في الأسبوع الرابع، ومان يونايتد بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الـ11، وأستون فيلا بنتيجة 1 – 3 في الأسبوع الـ12، وليفربول بنتيجة 3 – 4 في الأسبوع الـ14.

هو الثالث في أكثر الأندية تعرضا للخسارة، ويتساوى مع 3 أندية هي نوتينجهام فورست الذي يحتل المركز الـ15، وبرينتفورد، وإيفرتون الذي يتواجد في الترتيب الـ17.

أحرز 28 هدفا بمعدل احراز 1.4 هدف في اللقاء الواحد، وهو معدل يبدو جيدا بالنسبة لفولهام.

هو السادس على مستوى أضعف هجوم، ويتساوى مع بورنموث.

بينما تلقت شباكه 35 هدفا بمعدل تلقي 1.75 هدف في كل لقاء.

هو الرابع على مستوى أضعف دفاع، ويشترك مع ناديين هما بورنموث، ونوتينجهام فورست.

أرسنال لم يتمكن من الفوز على فولهام سواء في الدور الأول أو الدور الثاني.

إذن تضرر أرسنال كثيرا بخسارته الأخيرة حيث نزل إلى المركز الرابع في حين بالرغم من الانتصار لم يتقدم فولهام في جدول الدوري الإنجليزي.