محمد صلاح: أريد الفوز بأمم إفريقيا وهذا سر تغيير الحذاء أمام نيوكاسل

أبدى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول، رغبته في تحقيق لقب أمم إفريقيا رفقة المنتخب الوطني والتي ستنطلق منافساتها منتصف الشهر الجاري.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بحلول 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وقال “صلاح” لـ"سكاي سبورتس" عقب مباراة نيوكاسل يونايتد بالدوري الانجليزي: "اللعب لمنتخب مصر يعني الكثير بالنسبة لي، تمثيل مصر يعني الكثير بالنسبة لي، سأغادر ليفربول للمشاركة مع المنتخب وأود تحقيق كأس أمم إفريقيا مع المنتخب".

وأضاف صلاح: "لدينا لاعبون جيدون بالفريق وقادرون على اللعب بمركزي أثناء غيابي، نحن نؤمن بأنفسنا ولدينا مواهب جيدة، إنهم بحاجة للعمل الجاد وإظهار أنفسهم في الملعب ولعب كرة القدم بالطريقة الخاصة بهم، وإذا فعلوا ذلك مع العمل الجاد كفريق واحد سيواصل الفريق أداءه الجيد، الشباب يتدربون في صالة الألعاب الرياضية بعد التدريب ويتدربون كثيرًا والمباريات تظهر ذلك مثلما حدث أمام نيوكاسل، هذا ما يجعلنا نفوز".

سر تغيير الحذاء أمام نيوكاسل

وعن تغييره للحذاء الذي أهدر به ركلة الجزاء بين شوطي المباراة، أجاب صلاح: "لقد تدربت بالحذاء الذي أهدرت به ركلة الجزاء قبل المباراة بيوم، إنها ليست خرافة لأنني ألعب بالعديد من الأحذية ولكن عندما شعرت أن الأمر سيؤثر على رأسي قُمت بتغيير الحذاء".

وأضاف: "إنه أمر سخيف ولكنني لم أرغب أن أدخل الشوط الثاني بنفس الحذاء، عندما غيرت الحذاء الذي أهدرت به ركلة الجزاء هدأ ذهني وركزت على المباراة، نحن نهدر العديد من الفرص وأنا أهدر ركلة جزاء، وبين شوطي المباراة قُلت لنفسي هل ستذهب للمنتخب الوطني بهذا الأداء؟ كان يجب أن أركز لأحدث فرقًا وهذا ما حدث".



ويتصدر ليفربول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا، صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.