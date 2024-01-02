أنشيلوتي يتحدث عن تمديد عقده مع ريال مدريد وحقيقة عرض البرازيل

أبدى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بتمديد عقده مع ناديه.

وسبق أن أعلنت إدارة ريال مدريد تمديد عقد كارلو أنشيلوتي حتى 30 يونيو 2026.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مايوركا: "سنة سعيدة للجميع، نبدأ سنة أخرى، ونظرتم ماحدث" يقصد تجديد عقده" دعونا نقضي وقتًا ممتعًا؛ أنا سعيد بتجديد عقدي، الأمر كان بسيطًا وسريعًا للغاية، أنا سعيد باستمراري مع ريال مدريد لعامين آخرين".

ويلتقي ريال مدريد نظيره ريال مايوركا غدًا ضمن لقاءات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإسباني.



وأضاف كارلو: "هذا هو عقدي الأخير وأنا أؤكد لكم، مازال بإمكاني البقاء بعد عام 2026 بعد كل النجاح الذي يمكن أن نحققه، قد يكون عام 2026 الأخير لي هنا أو لا، أريد أن أبقى مدربًا وآمل أن أكون مدربًا في عامي 2027، و2028، أنا أحب ريال مدريد وأود البقاء هنا".

وتداولت العديد من التقارير الصحفية الشهور الماضية اقتراب أنشيلوتي من تولي منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل عقب نهاية الموسم الجاري.

وعلق أنشيلوتي على شائعات ارتباطه بتدريب البرازيل قائلا: "في الحقيقة وكما يعلم الجميع، حدثت اتصالات بيني وبين رئيس الاتحاد البرازيلي، أود أن أشكره على الحب والاهتمام الذي أظهره لي، كان ذلك شرفًا لي، ولكن هذا كان في انتظار الوضع الذي أعيشه في ريال مدريد، أريد أن أشكره على محبته ولكن في النهاية سارت الأمور كما أردت وهو البقاء هنا".



وأشار أحد الصحفيين المتواجدين في المؤتمر إلى أنه ليس من المعتاد عن ريال مدريد أن يقوم بتجديد عقد المدرب في منتصف الموسم، موجهًا سؤاله إلى أنشيلوتي عما إذا كان يعتبر ذلك انتصار شخصي له، فأجاب: "قُلت دائمًا أنني لست في عجلة من أمري لتجديد العقد، النادي اختار القيام بذلك الآن لأنه ربما هم سعداء بالعمل الذي نقوم به ويريدون استمراري، لا أعرف إذا كان ذلك نجاحًا، النجاح هنا هو الفوز بالمباريات وهذا ما سنحاول فعله بعد هذا التجديد".



وانتقل للحديث عن الفريق قائلًا: "أريد بداية القسم الجديد من الموسم بشكل جيد، تلقينا أخبار جيدة في التدريبات الأخيرة، عاد لنا فينسيوس وكارفاخال وجولر وسيعود ميندي وكامافينجا الأسبوع المقبل، الأخبار جيدة وسنحاول أن نلعب مباراة جيدة وقوية غدًا وبالتزام لبدء العام بشكل جيد".



وعن تعاقد الفريق مع مدافع جديد أجاب: "لا نفكر في التعاقد مع قلب دفاع جديد، نحن نفتقد إثنين من المدافعين المهمية للغاية ولكن لدينا إثنين آخرين نثق فيهما كثيرًا وهما روديجير وناتشو".



وتحدث أنشيلوتي عن حارس الفريق في مباراة الغد قائلًا: "لم أتخذ القرار بعد لأن كلا الحارسين يثير شكوكي، ولا يصح لأحد منا أن يقول في هذه اللحظة من هو الحارس الأساسي، في كل مباراة سأختار الحارس الذي يمنحني القدر الأكبر من الثقة، في الأيام الماضية كيبا أصيب بالإنفلونزا ولم يتدرب، وبالتالي سيلعب لونين".



وعن إصابات الفريق قال: "لا يمكننا مقارنة الإصابات، غياب جولر كان أطول فترة، وكارفاخال سيلعب من البداية، ولم أتخذ القرار بشأن فينسيوس بعد، يجب أن أتحدث مع الأطباء واللاعب، لقد ظهر بشكل جيد جدًا في التدريبات".



وبسؤاله عما إذا كان يفكر في العمل مع المنتخبات بعد نهاية عقده مع ريال مدريد قال: "لا أعرف ما إذا كانت البرازيل ستريدني في 2026، لا أعرف إن كانوا راضين عن قراري من الأساس".



وعن اللاعبين الذي شارفت عقودهم على النهاية، علق: "هناك لاعبون انتهت عقودهم ولكنهم سيختارون مايريدون القيام به بأنفسهم، كروس وناتشو ومودريتش تم تحديد مستقبلهم بالفعل، لا يوجد أشياء كثيرة لنتحدث عنها، الحديث في الوقت الحالي سابق لأوانه، نحن لا نفكر فيما سيحدث في صيف 2024 وليس علينا القيام بأشياء كثيرة لأن الفريق يسير في اتجاه جيد للغاية مع وجود لاعبين شباب مهمين لنا".



وبسؤاله عن مسألة انضمام مبابي للفريق أجاب: "هذا ليس موضوعي".