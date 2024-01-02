الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة فينسيوس.. قائمة ريال مدريد لمباراة مايوركا بالدوري الإسباني

فينسيوس
فينسيوس

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد نظيره ريال مايوركا غدًا ضمن لقاءات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة فينسيوس جونيور، بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الأشهر الماضية.

قائمة ريال مدريد لمباراة ريال مايوركا


وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو الآتي:

حراس المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالا، فران جونزاليز.

خط الدفاع: داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، ألفارو كاريلو.

وسط الملعب: توني كروس، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، فريدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر، نيكو باز.

الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو جويس، خوسيلو، براهيم دياز.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق جيرونا صاحب المركز الثاني.

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