إقالة واين رونى من منصب المدير الفنى لبرمنجهام سيتى

أعلن نادي برمنجهام سيتي الانجليزي إقالة واين روني، من منصب المدير الفني للفريق، ومساعده كارل روبينسون، بعد 3 أشهر فقط من توليه هذا المنصب.

وتولى واين روني مسئولية المدير الفني للفريق في أكتوبر من العام الماضي، وكان من المقرر أن يستمر في منصبه حتى عام 2027.



ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله إقالة واين روني من منصب المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلها روني وجهازه الفني مع الفريق إلا أنها لم تتوافق مع توقعات الإدارة.



وأكدت إدارة النادي في بيانها أنها ستسمر على دفع التحول واتخاذ خطوات جريئة لإعادة بناء مدينة برمنغهام لتصبح المنظمة التي يستحقها مشجعوها ومجتمعها.



ووجهت إدارة النادي الشكر لواين روني وكارل روبينسون، المدرب المساعد للفريق، على جهودهما في الفترة الماضية.

وأفاد النادي في بيانه أن ستيف سبونر، مدير التطوير بالنادي سيتولى منصب المدير الفني بشكل مؤقت مع استمرار باقي فريق العمل في أماكنهم.

وقال جاري كوك، المدير التنفيذي للنادي: "نحن ملتزمون باتخاذ الإجراءات الضرورية لنجاح الفريق، ولسوء الحظ فترة واين روني لم تسر كما هو مخطط لها وقررنا الانفصال".

وأضاف: "سنبدأ البحث عن خليفة له بشكل فوري وسنعلم الجماهير بالتطورات بمجرد حدوث جديد".

وقاد واين روني برمنجهام سيتي في 15 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر 9.

ويحتل برمنجهام سيتي المركز الـ20 ببطولة دوري الدرجة الأولى الانجليزي "التشامبيونشيب" برصيد 28 نقطة.