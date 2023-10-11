رسميًا.. برمنجهام سيتي يُعلن تعيين واين روني مديرًا فنيًا حتى عام 2027

أعلن نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعيين واين روني مديرًا فنيًا للفريق خلال الموسم الجاري 2023-2024.

برمنجهام سيتي يُعلن تعيين واين روني مديرًا فنيًا حتى عام 2027

وأصدر نادي برمنجهام سيتي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، بيانًا رسميًا، أكد خلاله تعيين واين روني –أسطورة مانشستر يونايتد- مديرًا فنيًا للفريق.

وأكد نادي برمنجهام سيتي في بيانه، أن واين روني وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف حتى يونيو 2027.

وقال نادي برمنجهام سيتي في بيانه: "سيبدأ واين روني مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية، مع زميليه السابقين في منتخب إنجلترا أشلي كول، مساعد مدرب منتخب إنجلترا الحالي تحت 21 عامًا، وجون أوشيه، مدرب منتخب جمهورية أيرلندا، ليكونا ضمن الطاقم الفني في برمنجهام سيتي، بالإضافة إلى كارل روبنسون وبيت شاتلوورث اللذان ساعدا روني في دي سي يونايتد".

وكان واين روني قد رحل عن منصبه كمدير فني لفريق دي سي يونايتد الأمريكي، بعد فسخ تعاقده مع النادي.

يذكر أن واين روني سبق له تدريب نادي ديربي كاونتي في عام 2020، الذي لعب بقميصه قبل اعتزال كرة القدم.

ومن ثم انتقل إلى تدريب دي سي يونايتد الأمريكي، والذي سبق ولعب معه لمدة عامين ما بين 2018 و2019 بعد رحيله عن نادي إيفرتون.

وخلال فترة توليه مسؤولية تدريب ناديي ديربي كاونتي أو دي سي يونايتد، لم ينجح في التتويج بأي لقب معهما.