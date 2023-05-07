الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

واين روني: مانشستر سيتي لن يهزم ريال مدريد فقط بل سيسحقهم

واين روني
واين روني

يري واين روني، النجم السابق لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، أن مانشستر سيتي، هو المرشح الكبير لتخطى ريال مدريد الإسباني، في الدور نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويستقبل ريال مدريد، ضيفه مانشستر سيتي، على ملعب (سانتياجو برنابيو) بالعاصمة الإسبانية، مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة، كشف واين روني، عن توقعاته بشأن مباراتي ريال مدريد ومانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن رجال جوارديولا، هم المرشحون للتأهل إلى النهائي.

وقال أسطورة الشياطين الحمر في حوار أجراه مع صحيفة التايمز البريطانية: "مانشستر سيتي لن يهزم ريال مدريد فقط.. سوف يسحقهم".

وأشاد واين روني أيضًا بإيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، موضحًا أن الفريق الملكي لن يتمكن من إيقافه.

وقال النجم السابق للمنتخب الإنجليزي: "كيف سيوقف ريال مدريد هالاند؟ حسنًا ، لديهم روديجر، لكنني أعتقد أن هالاند سيدمرهم".

وسيلتقي الفريقان، إيابًا، على ملعب (الاتحاد) بمدينة مانشستر، يوم السابع عشر من مايو الجاري.

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