الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد اهتمام الدوري السعودي.. وكيل حكيم زياش يحسم مصيره مع جالطة سراي

حكيم زياش
حكيم زياش

يحوم الغموض حول مصير النجم المغربي حكيم زياش، جناح أيمن جالطة سراي التركي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل حكيم زياش عن صفوف جالطة سراي في الميركاتو الشتوي، وعودته إلى تشيلسي، أو الانتقال إلى الدوري السعودي، في ظل اهتمام نادي الشباب السعودي بضمه في شهر يناير. 

وكيل أعمال زياش يكشف مصيره مع جالطة سراي

وأكد جورج جاردي، وكيل أعمال حكيم زياش، عبر حسابه على موقع "انستجرام": "أخبار كاذبة.. لم أدلِ بأي تصريح بشأن زياش".

وتابع جورج جاردي: "لا أعرف أيضًا الشخص الذي كتب هذه التقارير مستخدمًا اسمي".

وكان حكيم زياش قد انضم إلى صفوف جالطة سراي في صيف 2023، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة، مع وجود بند إلزامي بالشراء.

وشارك حكيم زياش في 14 مباراة مع جالطة سراي في الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وعلى الصعيد الدولي، فإن حكيم زياش يستعد للمشاركة مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إنطلاقها يوم 13 يناير الجاري، والتي ستُقام في كوت ديفوار.

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موعد مباراة جالطة سراي المقبلة في الدوري التركي

ويستعد فريق جالطة سراي لمواجهة نظيره كونيا سبور، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري التركي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة جالطة سراي ضد كونيا سبور في الدوري التركي، يوم الأحد الموافق 7 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق جالطة سراي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوي التركي برصيد 44 نقطة، خلف فناربخشة صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.

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