الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الدوريات والبطولات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، ومباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في كأس السوبر الفرنسي، بالإضافة إلى مباراة الرجاء ضد الوداد في ديربي الدوري المغربي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة غرناطة ضد قادش: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس: في الساعة الثامنة والربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة ريال مدريد ضد ريال ماريوكا: في الساعة الثامنة والربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 

- مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3 

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الفرنسي

- مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- مباراة أتالاتنا ضدساسولو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1

- مباراة روما ضد كريمونيزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي 

- مباراة الوداد ضد الرجاء: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين المصري

- مباراة أسوان ضد طنطا: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

 - مباراة جمهورية شبين ضد بتروجت: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة بترول أسيوط ضد مصر المقاصة: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة لافيينا ضد أبو قير للأسمدة: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة مكادي ضد وادي دجلة: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة غزل المحلة ضد النصر للتعدين: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

txt

دورى المحترفين.. أسوان يستضيف طنطا فى مباراة مصيرية وبترول أسيوط يواجه المقاصة

txt

دوري المحترفين..مكادى يستضيف وادى دجلة وغزل المحلة في مهمة سهلة أمام التعدين

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي: يوم 20 يناير، في بطولة أبو ظبي الودية.

ويُشارك في بطولة أبو ظبي الودية، 4 فرق، هم: الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري والاتفاق السعودي.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الاهلى الزمالك ريال مدريد الدوري الاسباني السوبر الفرنسي مواعيد مباريات الأهلي القادمة مواعيد مباريات الزمالك القادمة

مواد متعلقة

مواعيد مباريات غدًا الثلاثاء في البطولات والدوريات والقنوات الناقلة

الاتحاد الأرجنتيني يُقرر تكريم ليونيل ميسي بطريقة خاصة

إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفربول يستهدف ضم موهبة كريستال بالاس لخلافة محمد صلاح

موقف محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1-1-2024 ومواجهات الأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

ليفربول فى مهمة جديدة أمام نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

أحمد شوبير يُعلن فوز الأهلى وكولر بجوائز جلوب سوكر

الأكثر قراءة

مصدر: زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا تمثل القيمة الحقيقية لتكلفة الإنتاج

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024.. بداية من الساعة 11 صباحًا

منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. معلومات عن منتخب موزمبيق

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

بعد اتفاق إثيوبيا وصومالي لاند.. خطوات تحرك الحكومة الصومالية لحماية أراضيها

أسعار رسوم السيارات بالشهر العقاري بعد الزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟