مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الدوريات والبطولات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، ومباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في كأس السوبر الفرنسي، بالإضافة إلى مباراة الرجاء ضد الوداد في ديربي الدوري المغربي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة غرناطة ضد قادش: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس: في الساعة الثامنة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال مدريد ضد ريال ماريوكا: في الساعة الثامنة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الفرنسي

- مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- مباراة أتالاتنا ضدساسولو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة روما ضد كريمونيزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

- مباراة الوداد ضد الرجاء: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين المصري

- مباراة أسوان ضد طنطا: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة جمهورية شبين ضد بتروجت: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة بترول أسيوط ضد مصر المقاصة: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة لافيينا ضد أبو قير للأسمدة: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة مكادي ضد وادي دجلة: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة غزل المحلة ضد النصر للتعدين: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي: يوم 20 يناير، في بطولة أبو ظبي الودية.

ويُشارك في بطولة أبو ظبي الودية، 4 فرق، هم: الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري والاتفاق السعودي.