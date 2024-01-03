دورى المحترفين.. أسوان يستضيف طنطا فى مباراة مصيرية وبترول أسيوط يواجه المقاصة

يحل طنطا ضيفا على فريق أسوان في مباراة جماهيرية ويستضيف بترول أسيوط فريق المقاصة في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، في الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري المحترفين .

أسوان يصطدم بطنطا

يشهد ستاد أسوان مواجهة مصيرية بين أسوان وطنطا وكلاهما يرفع شعار لابديل عن الفوز للدخول ضمن الفرق العشرة الأولى في جدول تررتيب فرق دوري المحترفين.

ويحتل أسوان بقيادة هشام زكريا المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة من أربعة انتصارات وستة تعادلات وأربع هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على المقاصة والتعادل مع لافيينا وراية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 ومشاركة بروكسي في المركز العاشر.

في المقابل يحتل طنطا بقيادة عمرو أنور المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة من خمسة انتصارات وأربعة تعادلات وخمس هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على مكادي والتعادل مع غزل المحلة والهزيمة أمام الاتصالات ويسعى للوصول للنقطة 22 والتقدم للمركز العاشر.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد ربيع الشيخ ومصطفى الكومي وأحمد علي والحسيني سمير وفارس طارق وأسامة النجار ونصر عبد الرازق وطاهر رمضان وأحمد السيد وحسون محمد وإبراهيم جمال ونانا أنتوى ومحمد عاطف ومحمد السيد وكريم أسامة وأحمد الشامي وعبد الرحمن الدح وأحمد حسني وساهر زيادة وأقطاي عبد الله ومحمد بوجي ومحمد شيكا.

يدير المباراة عبد الحكيم ناصر ويساعده هاشم عبد المريد وعمران فريج ومعهم أحمد عبد العال خلف حكما رابعا .

بترول أسيوط يواجه المقاصة

وفي ملعبه يستضيف بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود فريق المقاصة بقيادة طارق حجاج ويحتل بترول أسيوط المركز التاسع برصيد 23 نقطة من سبعة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 26 وتقليص الفارق مع حرس الحدود الذي يحتل المركز الثاني إلى ثلاث نقاط.

ويتواجد المقاصة في المركز التاسع عشر برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاث تعادلات وتسع هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 29 هدفا.

يدير المباراة أحمد حامد فهيم ويساعده علاء عبد الباسط ومحمود النحاس ومعهم محمد علي كامل حكما رابعا.