دوري المحترفين| فوز السكة الحديد ودكرنس.. وتعادل القناة مع راية والحدود مع بروكسي

تعادل حرس الحدود مع بروكسي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في افتتاح الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري المحترفين وأدارها الحكم أحمد العباسي ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 29 نقطة ورصيد بروكسي إلى 21 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدف سجله عمر رجب وفي الشوط الثاني سجل حسام بركات هدف التعادل لبروكسي في الدقيقة 89 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الإسماعيلية تعادل القناة مع راية بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم مبروك نبيل ليرتفع رصيد القناة إلى 24 نقطة ويرتفع رصيد راية إلى 23 نقطة.

وفي ستاد السلام فاز السكة الحديد على الاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أدارها الحكم أحمد عبد السميع ليرتفع رصيد السكة الحديد إلى 24 نقطة ويتوقف رصيد الاتصالات عند 17 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم السكة الحديد 2-1 وسجل محمد هصام ومحمود عبد العاطي للسكة الحديد وحسام أحمد للاتصالات وفي الشوط الثاني تعادل الاتصالات في الدقيقة 48 ثم سجل محمد عصام الهدف الثالث للسكة الحديد في الدقيقة 55 وأضاف باسم عادل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 64 .

وحقق فريق دكرنس فوزا صعبا على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العزيز ليرتفع رصيد دكرنس إلى 19 نقطة ويتوقف رصيد النجوم عند 12 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دكرنس 2-1 وسجل دكرنس أولا عن طريق أحمد حسني في الدقيقة 35 وتعادل مصطفى جميل للنجوم في الدقيقة 43 وسجل محمد رضا الهدف لثاني لدكرنس من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وفي الشوط الثاني سجل أحمد علي هدف التعادل للنجوم في الدقيقة 54 ثم سجل أحمد صابر لاعب النجوم هدف دكرنس الثالث في فرمى فريقه .