دوري المحترفين.. القناة يستضيف راية ودكرنس يواجه النجوم في الأسبوع الـ15

يستضيف القناة بقيادة سامرعبد الرحمن فريق راية بقيادة محمد حليم ويحل النجوم ضيفا على فريق دكرنس بقيادة علاء نوج في الثانية والنصف عصر اليوم في افتتاح مواجهات الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري المحترفين .

صدام الكبار بين القناة وراية

في الإسماعيلية ستكون مواجهة قوية بين القناة وراية وكلاهما ضمن الفرق العشرة الأولى في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين حيث يحتل القناة المركز الخامس برصيد 23 نقطة من ستة انتصارات وخمسة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات على بترول أسوط ولافيينا والمقاصة ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 26 واحتلال المركز الثالث في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع الخامس عشر التي تقام غدا " الأربعاء ".

في المقابل يحتل راية المركز الثامن برصيد 33 نقطة من خمسة انتصارات وسبعة تعادلات وهزيمتين وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الاتصالات ومكادي والتعادل مع أسوان ويسعى للوصول للنقطة 25 وتخطي القناة.

يدير المباراة مبروك نبيل ويساعده سيد أبوخاطر وأحمد طارق منير ومعهم محمد عادل حكما رابعا

دكرنس يستضيف النجوم

وفي ملعب حمدينو عبد الجليل يستضيف دكرنس فريق النجوم في مباراة تصحيح الأوضاع ويحتل دكرنس المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات وأربعة تعادلات وست هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع بروكسي والهزيمة أمام بتروجت ويسعى للفوز والوصول للنقطة 19 للاحتفاظ بحظوظه في إنهاء الدور الأول ضمن الفرق العشر الأولى.

في المقابل يحتل فريق النجوم المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات و8 هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا وبعد هزيمتين متتاليتين أمام بروكسي وبتروجت نجح في الفوز على أبوقير للأسمدة ويسعى لمواصلة انتصاراته وتقليص الفارق مع دكرنس إلى نقطة واحدة.

يدير المباراة محمد عبد العزيز ويساعده عادل ماهر وعماد فرج ومعهم وليد ناجي حكما رابعا.