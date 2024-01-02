الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. القناة يستضيف راية ودكرنس يواجه النجوم في الأسبوع الـ15

فريق القناة
فريق القناة

يستضيف القناة بقيادة سامرعبد الرحمن فريق راية بقيادة محمد حليم ويحل النجوم ضيفا على فريق دكرنس بقيادة علاء نوج في الثانية والنصف عصر اليوم في افتتاح مواجهات الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري المحترفين .

صدام الكبار بين القناة وراية

في الإسماعيلية ستكون مواجهة قوية بين القناة وراية وكلاهما ضمن الفرق العشرة الأولى في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين حيث يحتل القناة المركز الخامس برصيد 23 نقطة من ستة انتصارات وخمسة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات على بترول أسوط ولافيينا والمقاصة ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 26 واحتلال المركز الثالث في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع الخامس عشر التي تقام غدا " الأربعاء ".

في المقابل يحتل راية المركز الثامن برصيد 33 نقطة من خمسة انتصارات وسبعة تعادلات وهزيمتين وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الاتصالات ومكادي والتعادل مع أسوان ويسعى للوصول للنقطة 25 وتخطي القناة.

يدير المباراة مبروك نبيل ويساعده سيد أبوخاطر وأحمد طارق منير ومعهم محمد عادل حكما رابعا 

دكرنس يستضيف النجوم

وفي ملعب حمدينو عبد الجليل يستضيف دكرنس فريق النجوم في مباراة تصحيح الأوضاع ويحتل دكرنس المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات وأربعة تعادلات وست هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع بروكسي والهزيمة أمام بتروجت ويسعى للفوز والوصول للنقطة 19 للاحتفاظ بحظوظه في إنهاء الدور الأول ضمن الفرق العشر الأولى.

في المقابل يحتل فريق النجوم المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات و8 هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا وبعد هزيمتين متتاليتين أمام بروكسي وبتروجت نجح في الفوز على أبوقير للأسمدة ويسعى لمواصلة انتصاراته وتقليص الفارق مع دكرنس إلى نقطة واحدة.

يدير المباراة محمد عبد العزيز ويساعده عادل ماهر وعماد فرج ومعهم وليد ناجي حكما رابعا.

دوري المحترفين القناة فريق راية النجوم دكرنس

مواد متعلقة

محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود يغرد منفردًا فى صدارة هدافى دورى المحترفين

دوري المحترفين.. أسوان يصطدم براية وأبوقير للأسمدة يستضيف النجوم والقناة يواجه المقاصة

بتروجت يهزم دكرنس ويحتفظ بقمة دوري المحترفين.. وطنطا يفوز على مكادي

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

أبرز الملفات والقضايا أمام البابا تواضروس في العام الجديد 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/1/2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة