الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حرس الحدود يستضيف بروكسى والاتصالات يصطدم بالسكة الحديد فى دورى المحترفين

الاتصالات خسر مباراته
الاتصالات خسر مباراته الأخيرة أمام وادي دجلة

يستضيف حرس الحدود فريق بروكسي ويلتقي الاتصالات مع السكة الحديد في الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء، في الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري المحترفي.

مواجهة قوية بين حرس الحدود وبروكسي 

في الإسكندرية يحل بروكسي بقيادة محمد حامد ضيفا على فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي ويحتل حرس الحدود المركز الثاني برصيد 28 نقطة من سبعة انتصارات وسبعة تعادلات وهو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في دوري المحترفين وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على وادي دجلة والنصر للتعدين والتعادل مع السكة الحديد ويسعى للفوز والوصول للنقطة 31 وتقليص الفارق مع بتروجت المتصدر إلى نقطة واحدة في انتظار نتيجة مباراة بتروجت والجمهورية شبين.

في المقابل يحتل بروكسي المركز العاشر برصيد 20 نقطة من خمسة انتصارات وخمسة تعادلات وأربع هزائم وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النجوم والجمهورية شبين والتعادل مع دكرنس ويسعى للفوز والبقاء ضمن الفرق العشرة الأولى في ظل المطاردة الشرسة من طنطا وأسوان والاتصالات.

يدير المباراة أحمد العباسي ويساعده كريم مهيا ومحمد علي توفيق ومعهم محمد طعيمة حكما رابعا.

فريق حرس الحدود

الاتصالات يواجه السكة الحديد 

وفي ملعب السلام يلتقي الاتصالات مع السكة الحديد في مباراة مهمة للفريقين حيث يحتل السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد المركز التاسع برصيد 21 نقطة من أربعة انتصارات وتسعة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 14 هدفا ويملك أقوى دفاع في دوري المحترفين ودخل مرماه 8 أهداف وتعادل في مبارياته الثلاث الأخيرة مع الجمهورية شبين وحرس الحدود وغزل المحلة ويسعى للعودة للانتصارات والتقدم خطوة للأمام في جدول الترتيب.

في المقابل يحتل الاتصالات المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وسبع هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وجمع ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على طنطا والهزيمة أمام راية ووادي دجلة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 20.

يدير المباراة أحمد عبد السميع ويساعده محمد عطا وعلاء السروري ومعهم محمد أيمن حكما رابعا. 

دوري المحترفين حرس الحدود فريق بروكسي السكة الحديد الاتصالات

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