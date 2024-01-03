دوري المحترفين ..مكادى يستضيف وادى دجلة وغزل المحلة في مهمة سهلة أمام التعدين

يستضيف مكادي فريق وادي دجلة في الثانية والنصف عصر اليوم ويحل النصر للتعدين ضيفا على فريق غزل المحلة في الخامسة مساء في ختام مواجهات الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري المحترفين.

مكادي يواجه وادي دجلة

في ملعب خيري بشارة بالجونة يحل وادي دجلة بقادة الكرواتي إيجور توليتش ضيفا على فريق مكادي بقيادة محمد صلاح .

ويحتل وادي دجلة المركز الثالث برصيد 25 نقطة من ستة انتصارات وسبعة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 17 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وبعد ثلاث مباريات متتالية بدون انتصار فاز في الجولة الماضية على الاتصالات ويسعى للفوز والوصول لنقطة 28 وتقليص الفارق مع حرس الحدود الثاني إلى نقطة واحدة.

في المقابل يحتل مكادي المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات وست هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا وخسر أخر خمس مباريات أمام بترول أسيوط ولافيينا والمقاصة وراية وطنطا ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15 .

يدير المباراة محمود منصور ويساعده عبد العزيز محسن ومحمد سعيد ومعهم محمد عبد الراضي حكما رابعا .

وفي الخامسة مساء تبدو مهمة غزل المحلة بقيادة حسام عبد العال سهلة أمام النصر للتعدين الأخير بقيادة عطية صابر .

ويحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 24 نقطة من ستة انتصارات وستة تعادلاتت وهزيمتين وسجل 14 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وغابت عنه الانتصارات في أخر أربع مباريات وجمع منها أربع نقاط بالتعادل مع راية وطنطا ووادي دجلة والسكة الحديد ويسعى للفوز والوصول للنقطة 27 .

وادي دجلة فاز في الجولة الماضية على الاتصالات

قائمة غزل المحلة لمباراة التعدين

حسام عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد فوزي وعمرو الجزار وعلى عباس وأوشا ومحمد جابر ومحمود مسعد وأحمد طارق ومحمد أبوالحمد وحسام حسن ومحمود غالي وأحمد حجي وعبد الرحيم عموري ورجب مارو وأحمد مجدي وشيكو محارب وعمرو مصطفى وعبده يحيى ومصطفى ديشا وتشارلز باسي.

في المقابل النصد للتعدين صاحب أسوأ النتائج في دوري المحترفين ولم يحقق سوى فوزا واحدا وتعادل مرة واحدة وخسر 12 مباراة وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 33 هدفا وهو أقرب الفرق للهبوط للقسم الثاني " ب " الا إذا حدثت معجزة .

يدير المباراة محمد ناصر عباس ويساعده علي علاء طلبة ووليد عبد اللطيف ومعهم محمد إبراهيم عبد العزيز حكما رابعا.