الاتحاد الأرجنتيني يُقرر تكريم ليونيل ميسي بطريقة خاصة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد اتخذ قرارًا تاريخيًا بشأن ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

الاتحاد الأرجنتيني يحجب القميص رقم 10 تكريمًا لميسي

ونشرت الصحيفة البريطانية، تصريحات كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قائلًا: "عندما يقرر ليونيل ميسي اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب الأرجنتين، لن نسمح لأي شخص آخر بارتداء القميص رقم 10 بعده".

وأوضح: "القميص رقم 10 سيتم حجبه مدى الحياة، تكريمًا للأسطورة ليونيل ميسي ومشواره الكروي المليء بالإنجازات".

وتابع: "لقد قدّم ميسي الكثير من أجل المنتخب الوطني، وهذا أقل ما يمكننا القيام به من أجله".

مشوار ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي

وكان ليونيل ميسي قد شارك لأول مرة مع منتخب الأرجنتين في عام 2005، عندما كان يبلغ 18 عامًا.

وخلال مشواره الكروي مع منتخب بلاده، شارك ليونيل ميسي في 180 مباراة دولية، سجل خلالهم 106 هدفًا، وتوّج معهم بكأس كوبا أمريكا وكأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وعلى الصعيد المحلي، فقد شارك ليونيل ميسي في 14 مباراة مع إنتر ميامي في جميع المسابقات، سجل خلالهم 11 هدفًا.