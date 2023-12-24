بعد انضمامه لإنتر ميامي.. ماذا قدم ميسي وسواريز؟

"لم الشمل مجددًا" هكذا علّق عشاق الساحرة المستديرة بعد انضمام النجم الأوروجوياني لويس سواريز إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، ليُزامل صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، تعاقده رسميًا مع لويس سواريز في صفقة انتقال حر، قادمًا من جريميو البرازيلي، بعقد لمدة عام مع خيار التمديد لعام آخر حتى عام 2025.

وانضم سواريز إلى زملائه السابقين ليونيل ميسي، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، حيث زاملهم في نادي برشلونة الإسباني.

شراكة جديدة مرتقبة بين ميسي وسواريز في إنتر ميامي

لطالما تغنّت الصحف العالمية بالصداقة القوية التي تجمع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، التي تخطت حاجز كرة القدم أو مجرد صداقة داخل غرفة خلع الملابس، لتمتد إلى صداقة بين عائلاتهم وزوجاتهم خلال 6 سنوات لعب فيها الثنائي معًا في صفوف برشلونة، خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2020.

لذلك رحيل سواريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد في عام 2020، كان له أثرًا كبيرًا على ميسي، فكان أحد الأسباب التي جعلت البرغوث الأرجنتيني يقدم طلب للرحيل عن برشلونة أيضًا، بجانب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني، لينضم في النهاية إلى باريس سان جيرمان، ومنها إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ماذا قدم ميسي وسواريز خلال فترة لعبهما معًا في برشلونة؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز عندما لعبا معًا، وذلك على النحو التالي:

- حقق لويس سواريز العديد من البطولات مع زملائه السابقين ليونيل ميسي، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، عندما تزاملوا معًا في برشلونة.

- توّج سواريز بلقب الدوري الإسباني 4 مرات في 5 سنوات مع الثلاثي ميسي، ألبا وبوسكيتس.

- وكان ميسي وسواريز جزءًا من ثلاثي برشلونة الهجومي الشهير "MSN" إلى جانب النجم البرازيلي نيمار، حيث حققوا نجاحًا كبيرًا وحصدوا العديد من البطولات، وخاصةً في موسم 2014-2015 والذي شهد فوز برشلونة بالسداسية التاريخية، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

- فاز برشلونة بنسبة 77٪ من المباريات التي لعب فيها الثلاثي "MSN".

ميسي وسواريز ونيمار

- ويُعد ميسي وسواريز أفضل ثنائي في أوروبا، حيث شاركا في 258 مباراة معًا في برشلونة، ووصل عدد الإسهامات التهديفية لبعضهما البعض 99 هدفًا.

- وإجمالًا، سجل وصنع الثنائي ميسي وسواريز العديد من أهداف برشلونة، حيث كان الموسم الأفضل لـ ميسي هو الأول لزميله لأوروجوياني، عندما تمكن النجم الأرجنتيني من تسجيل 58 هدفًا، وقدم 28 تمريرة حاسمة.

- وعلى الصعيد الفردي، سجل سواريز في المجمل أكثر من 500 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب خلال مسيرته الكروية.