الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لماذا فاز ميسى بلقب رياضى العام من مجلة تايم؟

ميسي
ميسي

اختارت مجلة “تايم” البريطانية الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، رياضي العام 2023، في حدث مميز لأسطورة كرة القدم الحية.

وتكشف مجلة “تايم” في الشهر الأخير من كل عام عن رجل العام، إضافة لجائزة أو لقب مستحدث، ألا وهو “رياضي العام”، الذي تم إطلاقه عام 2019.

وصار ليونيل ميسي أول لاعب كرة قدم يفوز بلقب “رياضي العام” من مجلة "تايم الأمريكية، ولكن ما أسباب منحه ذلك اللقب؟

في ذلك التقرير، نكشف سبب منح ليونيل ميسي لقب رياضي العام من مجلة “تايم” الأمريكية.

مجلة “تايم” منحت ميسي جائزة رياضي العام، بسبب تأثيره على كرة القدم في أمريكا، فهي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، لكنها ليست الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما إلى الآن، لكن الأمر قد يتغير بعد قدوم ليو.

وأتم ليو انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، في الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، مع منحه امتيازات عدة أهمها حصوله على نسبة من عوائد بث مباريات الدوري الأمريكي من على منصة “أبل تي في”، إضافة لعوائد بيع شركة “أديداس” في أمريكا، ومنحه حرية تملك أحد أندية المسابقة مستقبلًا.

وقالت في مجلة “تايم”، إن لحظة ارتداء ميسي قميص إنتر ميامي الوردي، وذلك للمرة الأولى، يوم 21 يوليو 2023، ستظل لحظة خالدة، في أول ظهور للاعب في الدوري الأمريكي، فهو أعظم لاعب كرة قدم على قيد الحياة، حسبما وصفت المجلة.

ويقول الإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة اللعبة ومالك نادي إنتر ميامي لمجلة TIME، عن أول مباراة لميسي التي شهدت تسجيله أول هدف له أيضًا مع فريقه الجديد: "أتذكر أنني ركبت السيارة في طريق عودتي، وقلت لفيكتوريا (زوجتي): لست متأكدًا حتى من قدرتي على القيادة إلى المنزل... كان من أجل الدوري الأمريكي، وأمريكا، كان ذلك من أجل مستقبل اللعبة".

وكشف ميسي عن سبب انتقاله للعب في أمريكا ورفض اللعب في السعودية، واقترابه سابقًا من العودة لبرشلونة، حيث قال لمجلة TIME: "الحقيقة هي أنه لحسن الحظ، كان لدي العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة والتي كانت مثيرة للاهتمام، وكان علي تحليلها والتفكير فيها، وحتى تقييمها مع عائلتي، قبل اتخاذ القرار النهائي بالقدوم إلى ميامي".

وزاد: "كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا، حاولت العودة ولم يحدث الأمر وفي الواقع، كانت المملكة العربية السعودية في هذا المزيج إلى حد كبير".

ويقول ميسي: «صحيح أيضًا أنني لاحقًا كنت أفكر كثيرًا في الذهاب إلى الدوري السعودي، حيث أعرف البلد وقد خلقوا منافسة قوية جدًا يمكن أن تصبح دوريًا مهمًا في المستقبل القريب، باعتباري سفيرًا للسياحة في البلاد، كانت هذه الوجهة التي جذبتني، خاصة لأنني استمتعت بكل ما زرته، وبسبب كيفية نمو كرة القدم في البلاد وبسبب الجهود التي يبذلونها لإنشاء منافسة كبرى".

وفي النهاية، قال لمجلة تايم: "لقد كانت السعودية أو الدوري الأمريكي لكرة القدم، وبدا كلا الخيارين مثيرين للاهتمام للغاية بالنسبة لي". 

واحتفل ميسي بوصوله إلى الولايات المتحدة بتسجيله 10 أهداف في سبع مباريات في كأس الدوري بينما قاد إنتر ميامي إلى البطولة.

 أدت الإصابة المزعجة إلى إبطاء وتيرته الدوري الأمريكي الممتاز في شهر سبتمبر.

هايم ليونيل ميسى إنتر ميامي ميسى رياضي العام

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