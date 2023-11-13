بعد غياب دام لعام.. "سواريز" يعود لقائمة منتخب أوروجواي

استدعى مارسيلو بيلسا مدرب منتخب أوروجواي، المهاجم لويس سواريز مجددًا للمشاركة في المباراتين المقبلتين أمام الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وكشفت اتحاد كرة القدم في أوروجواي عن القائمة المستدعاة للمعسكر الإعدادي، وشهدت عودة سواريز صاحب الـ 36 عامًا، مهاجم جريميو البرازيلي، إضافة إلى قلب الدفاع خوسيه ماريا خيمينيز لاعب أتلتيكو مدريد ولاعب الوسط رودريجو بينتانكور لاعبتوتنهام هوتسبير.

وكان آخر مرة لعب فيها اللاعبون الثلاثة مع أوروجواي، كانت في المباراة التي ودّع فيها المنتخب مونديال 2022، بعد فوزه على غانا 2-0.

وغاب “سواريز” طويلًا عن منتخب بلاده، قبل أن يُعيده بيلسا، كما استُدعي خيمينيز بعد نهاية عقوبة إيقافه، فيما تعافى بينتانكور من إصابة خطرة تعرّض لها في فبراير.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الأوروجوياني، صاحب الـ36 عامًا، رفقة فريق جريميو البرازيلي في صيف 2024.

وأشارت تقارير إلى أن سواريز سينضم إلى ميسي في نادي إنترميامي الأمريكي بداية من الموسم المقبل.