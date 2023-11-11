ميسي يقود قائمة الأرجنتين لمباراتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات المونديال

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة الفريق استعدادًا لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري، وخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف الدولي يوم الإثنين 13 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 21 نوفمبر.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مواجهتين قويتين أمام أوروجواي والبرازيل، يومي 17 و22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة الأرجنتين لمواجهة أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين استعدادًا لمواجهة أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أمريكا الجنوبية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيمياليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - والتر بينيتيز.

خط الدفاع: جونزالو مونتيل - بابلو مافيو - نويل مولينا - جيرمان بيتزيا - كريستيان روميرو - لوكاس مارتينيز - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - فرانسيسكو أورتيجا - نيكولاس تاجليافيكو.

خط وسط الملعب: لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - إنزو فرنانديز - رودريجو دي بول - إزيكيل بالاسيسو - جيوفاني لو سيلسو - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي - باولو ديبالا - آنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - جوليان ألفاريز - نيكولاس جونزاليس - لوكاس أوكامبوس.

ليونيل ميسي يقود قائمة الأرجنتين استعدادًا لمواجهة أوروجواي والبرازيل

وشهدت قائمة منتخب الأرجنتين تواجد النجم ليونيل ميسي، جناح إنتر ميامي الأمريكي، بطل كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

وكان ليونيل ميسي قد توّج بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، وذلك للمرة الثامنة في تاريخه. لمطالعة التفاصيل من هنا.

موعد مباراة منتخب الأرجنتين المقبلة في تصفيات مونديال 2026

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره أوروجواي، يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ثم سيخوض منتخب الأرجنتين مواجهة قوية أمام نظيره البرازيلي، يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر، في الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة، في الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2026.

ويتصدر منتخب الأرجنتين حاليًا جدول ترتيب مجموعته في تصفيات المونديال برصيد 12 نقطة، متفوقًا على أوروجواي والبرازيل أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 7 نقاط على التوالي.