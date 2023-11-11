السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسي يقود قائمة الأرجنتين لمباراتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات المونديال

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة الفريق استعدادًا لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري، وخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف الدولي يوم الإثنين 13 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 21 نوفمبر.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مواجهتين قويتين أمام أوروجواي والبرازيل، يومي 17 و22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة الأرجنتين لمواجهة أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين استعدادًا لمواجهة أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أمريكا الجنوبية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيمياليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - والتر بينيتيز.

خط الدفاع: جونزالو مونتيل - بابلو مافيو - نويل مولينا - جيرمان بيتزيا - كريستيان روميرو - لوكاس مارتينيز - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - فرانسيسكو أورتيجا - نيكولاس تاجليافيكو.

خط وسط الملعب: لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - إنزو فرنانديز - رودريجو دي بول - إزيكيل بالاسيسو - جيوفاني لو سيلسو - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي - باولو ديبالا - آنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - جوليان ألفاريز - نيكولاس جونزاليس - لوكاس أوكامبوس.

ليونيل ميسي يقود قائمة الأرجنتين استعدادًا لمواجهة أوروجواي والبرازيل

وشهدت قائمة منتخب الأرجنتين تواجد النجم ليونيل ميسي، جناح إنتر ميامي الأمريكي، بطل كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

وكان ليونيل ميسي قد توّج بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، وذلك للمرة الثامنة في تاريخه. لمطالعة التفاصيل من هنا.

txt

آخر تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى

txt

الليلة.. الأهلى يسعى لاستعادة صدارة دورى نايل على حساب الجونة فى الغردقة

 

موعد مباراة منتخب الأرجنتين المقبلة في تصفيات مونديال 2026

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره أوروجواي، يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ثم سيخوض منتخب الأرجنتين مواجهة قوية أمام نظيره البرازيلي، يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر، في الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة، في الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2026.

ويتصدر منتخب الأرجنتين حاليًا جدول ترتيب مجموعته في تصفيات المونديال برصيد 12 نقطة، متفوقًا على أوروجواي والبرازيل أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 7 نقاط على التوالي.

الارجنتين منتخب الارجنتين اوروجواى البرازيل تصفيات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 تصفيات مونديال 2026 مونديال 2026 ليونيل ميسى ميسى

مواد متعلقة

مواجهة ليفربول وبرينتفورد.. محمد صلاح يسعى لتضييق الخناق على هالاند

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-11-2023 والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في دوري نايل

زوجة أندريه لونين تُثير الجدل بشأن مصيره مع ريال مدريد

رسميا.. ريال مدريد يُعلن تجديد عقد فالفيردي حتى 2029

قبل مواجهة تولوز.. ماذا يفعل محمد صلاح وليفربول أمام الأندية الفرنسية؟

الآن.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

الرئيس السيسى يطالب بتنفيذ 6 مطالب أساسية لحل الأزمة فى غزة

انهيار أسرة شريف شاكر أثناء تشييع جثمانه من مسجد حسن الشربتلى (صور)

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف 45 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس