الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الأرجنتين يهزم باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

واصل منتخب الأرجنتين انطلاقته المثالية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية، وذلك بفوزه على ضيفه باراجواي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “المونومنتال”، في الجولة الثالثة من المنافسات.

منتخب الأرجنتين افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، عن طريق مدافعه نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الثالثة، بتسديدة رائعة على الطائر، من متابعة للركلة الركنية التي نفذها رودريجو دي بول من الجهة اليسرى.

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رودريجو دي باول نفسه كاد أن يضاعف تقدم منتخب بلاده، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن، في الدقيقة 42.

وشارك الأسطورة ليونيل ميسي كبديل مع منتخب الأرجنتين في الدقيقة 53 بدلًا لزميله جوليان ألفاريز، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

ميسي كاد أن يسجل هدفًا آخرًا لـ الأرجنتين من ركلة ركنية نفذها في الدقيقة 75 من الجهة اليسرى، لكن الكرة ارتطمت بالقائم.

الحظ عاند ميسي مرة أخرى، حيث تصدى القائم الأيسر لتسديدته من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 92 من المباراة، ليظفر رفاقه بنقاط الانتصار.

وبذلك الفوز، رفع منتخب الأرجنتين - بطل كأس العالم - رصيده من النقاط للنقطة التاسعة في صدارة التصفيات، فيما تجمد رصيد باراجواي عند نقطة وحيدة في المركز الثامن.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين استهل مشواره في التصفيات بانتصارين متتاليين على الإكوادور وبوليفيا، على الترتيب.

وفي نفس الجولة، تعادل منتخب أوروجواي مع نظيره الكولومبي بهدفين لمثلهما، في مباراة عرفت تألق ثنائي فريق ليفربول الإنجليزي، الأوروجواياني داروين نونيز، ولويس دياز مع بلاده كولومبيا.

كما فاز منتخب الإكوادور - خارج الديار - على مضيفه بوليفيا، بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات ذات الجولة من التصفيات.

الارجنتين كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية باراجواي نيكولاس أوتاميندي ليونيل ميسى

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