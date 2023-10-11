الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إندونيسيا تدرس استضافة كأس العالم 2034 في ملف مشترك مع أستراليا

كأس العالم
كأس العالم

أبدى الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم رغبته في التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، في ملف مشترك مع أستراليا وماليزيا وسنغافورة.

إندونيسيا ترغب في استضافة كأس العالم 2034 بالمشاركة مع أستراليا وماليزيا وسنغافورة

وأكد رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن بلاده تجري مناقشات مع أستراليا، بشأن استضافة كأس العالم 2034، وذلك بالاشتراك أيضًا مع ماليزيا وسنغافورة.

ونشرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد"، تصريح إريك توهير، رئيس الاتحاد الإندونيسي، الذي قال:"نناقش عرضًا مع أستراليا بشأن مونديال 2034".

وأضاف:"عندما زرت ماليزيا وسنغافورة أعرب البلدان عن رغبتهما في الانضمام إلى إندونيسيا وأستراليا".

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يأتي ذلك بعدما حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات استضافة كأس العالم 2034، وذلك حتى يوم 31 أكتوبر الجاري.

وبناءً عليه، تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا بطلب الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وأشار الاتحاد السعودي في بيانه الرسمي، إلى أنه سيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن في وقت سابق عن فوز إسبانيا والمغرب والبرتغال باستضافة بطولة كأس العالم 2030، مع استضافة أوروجواي وباراجواي والأرجنتين المباريات الافتتاحية لهذه النسخة.

وكانت قطر قد نجحت في استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتي انتهت بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب.

إندونيسيا كأس العالم 2034 أستراليا ماليزيا سنغافورة مونديال 2034 السعودية

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