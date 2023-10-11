تقرير: نجم ريال مدريد يختار تمثيل المغرب بدلًا من إسبانيا

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن براهيم دياز جناح ريال مدريد الإسباني قرر تمثيل منتخب المغرب بدلًا من إسبانيا.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر من الاتحاد المغربي إن دياز اتخذ قراره بالفعل بأنه سيمثل منتخب المغرب بدلًا من إسبانيا.

وكان لاعب ريال مدريد لاعبًا إسبانيًا دوليًا في جميع الفئات، بما في ذلك الفريق الأول، حيث ظهر لأول مرة ضد ليتوانيا مع وجود دي لا فوينتي على مقاعد البدلاء في المباراة التي لم يتمكن فيها أولئك الذين استدعاهم لويس إنريكي لبطولة أوروبا.

مسيرة دياز

دياز ولد في إسبانيا لأب مغربي وأم إسبانية، وشارك لمرة وحيدة مع منتخب إسبانيا الأول في 2021 أمام ليتوانيا.

براهيم دياز هو لاعب في ريال مدريد منذ يناير 2019 وفاز بدوري واحد وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة مع ناديه، قبل إعارته إلى ميلان في سبتمبر 2020.

وشارك صاحب الـ 24 عامًا هذا الموسم مع النادي الملكي في 8 لقاءات بجميع المسابقات وسجل هدف وحيد.

ويقف عائق وحيد أمام دياز في يناير المقبل مع فريقه الريال حيث يرغب اللاعب في التواجد ضمن قائمة المغرب لكأس الأمم في نفس الوقت الذي لا يريد الميرنجي الاستغناء عن أي لاعب في صفوفه.