الاتحاد السعودي يرسل خطاب الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 لـ"فيفا"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إرساله خطاب رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بطلب ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.

وكانت السعودية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034.

وحسبما أشار الاتحاد السعودي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فإن هذا الخطاب يمثل تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف البيان: "تعتزم المملكة في ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسئوليين والجماهير".

ومن جانبه، قال ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".

وأضاف المسحل أن المملكة تركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

وأشار بيان اتحاد الكرة السعودي، إلى أن إعلانه عن نيّة الترشح وبعد أقل من 72 ساعة، حصل على تأييد أكثر من 70 اتحاد من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.

وأضاف البيان، أنه سيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.