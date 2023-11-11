السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آخر تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى

العامري فاروق
العامري فاروق

يخضع العامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، لعملية جراحية جديدة اليوم السبت، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، إثر تعرضه لوعكة صحية منذ عدة أيام، دخل بسببها في غيبوبة.

وتعرض العامري فاروق للإصابة بنزيف في المخ يوم الثلاثاء الماضي، أثناء تواجده بنادي الأهلي قبل اجتماع المكتب التنفيذي، نُقل على إثرها لمستشفى المعلمين المجاور للنادي قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر.

الخطيب يعود من السعودية للاطمئنان على العامري فاروق

وسبق أن أجرى نائب رئيس نادي الأهلي أربع عمليات جراحية في المخ خلال الأيام الماضية.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى قرر قطع رحلته خارج مصر والعودة للقاهرة اليوم للاطمئنان على صحة نائبه العامرى فاروق الذى خضع أمس للجراحة الثالثة، بأحد المستشفيات، لعلاجه من نزيف حاد فى المخ تعرض له بشكل مفاجئ.

وكان مقررًا أن يغادر السعودية إلى دبى لاستكمال برنامجه العلاجى هناك، لكنه قرر العودة للقاهرة.

وكان العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي، قد تعرض لوعكة صحية طارئة على إثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات وتلقى الإسعافات الأولية ثم خضع لجراحة دقيقة في المخ، ويمكث حاليًّا بالعناية المركزة.

ونشر الموقع الرسمي للأهلي بيانًا مقتضبًا عن الحالة الصحية للعامري فاروق عقب تعرضه للوعكة الصحية، جاء فيه:

تعرض العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى وعكة صحية طارئة على إثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات وتلقى الإسعافات الأولية، ثم خضع لجراحة دقيقة في المخ، ويمكث حاليًّا بالعناية المركزة.

خالص دعواتكم، ليمن الله عليه بالشفاء العاجل.

العامري فاروق نائب رئيس الأهلي محمود الخطيب وعكة صحية شديدة الاهلى

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