كولر يعلن قائمة الأهلي النهائية قبل مواجهة الجونة في الدوري غداً

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة النهائية التي تواجه الجونة في المباراة المقرر لها غدًا السبت، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي في مباراة الجونة

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير و مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبد الفتاح و محمد عبدالمنعم و رامي ربيعة و ياسر إبراهيم وكريم فؤاد وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية واليو ديانج و إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا و محمد أفشة وأحمد عبدالقادر و طاهر محمد طاهر وحسين الشحات

خط الهجوم: بيرسي تاو و أنتوني موديست .

11 لاعباً خارج حسابات كولر أمام الجونة

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استبعاد 11 لاعبًا من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة المقرر لها غدًا السبت ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وتغادر بعثة الفريق الأول مطار القاهرة عقب تناول الغذاء قبل التوجه إلي الغر دقة استعداداً لمواجهة الجونة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة من مساء الغد على ستاد خالد بشارة بالغردقة.

المستبعدون من قائمة الأهلي

المستبعدون من قائمة الأهلي لمباراة الجونة هم حمزة علاء ومحمود متولي و أكرم توفيق و علي معلول ومعتز محمد وعمرو السولية و محمد الضاوي كريستو ومحمود كهربا وصلاح محسن رضا سليم و محمد زعلوك .

وكان رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تواجد بملعب مختار التتش على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا ‏لمواجهة الجونة غدا السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز المعاون على الاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في ‏عظمة الترقوة.‏

وعقد اللاعب جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق لمتابعة تطورات حالته، قبل أن يبدأ برنامج التأهيل البدني خلال ‏الساعات القادمة.‏