الأهلى يفقد 11 لاعبًا فى مواجهة الجونة

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على استبعاد 11 لاعبًا من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة المقرر لها غدًا السبت ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وتغادر بعثة الفريق الأول مطار القاهرة عقب تناول الغذاء قبل التوجه إلي الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة من مساء غدٍ على استاد خالد بشارة بالغردقة.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي أعلن عن استعداداته لمباراة الجونة منذ قليل، ويستعد للسفر إلى الغردقة لمواجهة الغد المرتقبة بالدوري.

المستبعدون من قائمة الأهلي لمباراة الجونة هم حمزة علاء ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول ومعتز محمد وعمرو السولية ومحمد الضاوي كريستو ومحمود كهربا وصلاح محسن ورضا سليم ومحمد زعلوك.