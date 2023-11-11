السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الليلة.. الأهلى يسعى لاستعادة صدارة دورى نايل على حساب الجونة فى الغردقة

الأهلى
الأهلى

يحل الفريق الأول بنادي الأهلي ضيفًا ثقيلا علي نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، والمقرر إقامتها على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

الأهلي في مهمة جديدة أمام الجونة في دوري نايل

ويدخل المارد الأحمر اللقاء في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 4 مباريات وتتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام الجونة وبلدية المحلة وحقق الفريق فوزًا هامًا في الجولة الماضية على سيراميكا كليوباترا بينما الجونة في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

والتقى الأهلي فريق  الجونة فى 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة حيث فاز المارد الأحمر فى 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلى وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

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ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، لمواصلة انتصارته لتحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري العام علي حساب بيراميدز.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين علي هامش المران الأخير، عقب تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، أكد لهم أن مباريات الفريق أمام الجونة صعبة ومليئة بالإثارة والحماس خاصة أنها من الفرق التي تجيد اللعب بطريقة دفاعية منظمة في المباريات.

وطالب المدير الفني من اللاعبين بضرورة استمرار الانتصارات، من أجل اعتلاء قمة الدوري قبل التوقف الدولي لتعويض الجماهير عن الإخفاق الإفريقي الأخير.

وحذر كولر  المدافعين من الاستهتار بمهاجمي المنافس، وضرورة تلاشي الأخطاء الفردية التي ظهرت أمام سيراميكا كليوباترا، بعد ترك المساحات والفشل في إيقاف خطوة أحمد قندوسي.

واستقر السويسري مارسيل كولر على الدفع بمحمد هاني أساسيا في الجبهة اليمنى، وإعادة رامي ربيعة إلى الخط الدفاعي، في ظل اتباعه تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين في الفترة الأخيرة لتفادي الإجهاد من ضغط المباريات.

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