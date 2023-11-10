دوري نايل| محمد يوسف حكمًا لمباراة الأهلي والجونة غدًا

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي والجونة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الجونة غدًا السبت، على استاد "خالد بشارة" في تمام الخامسة مساء في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة دوري نايل.

ويدخل الأهلي مباراة الغد وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من الانتصار في 4 مباريات ليحصد العلامة الكاملة.

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعد انتصاره في مباراتين وتعادله في مثلهما وخسارته مباراة وحيدة.

اقرأ أيضا.. موعد مباراة الأهلى والجونة بدورى نايل والقنوات الناقلة

محمد يوسف حكم مباراة الأهلي والجونة غدًا

أسندت لجنة الحكام، إدارة مباراة الأهلي والجونة إلى محمد يوسف كحكم ساحة ويعاونه كلا من هاني عبد الفتاح وأسامة عبد اللطيف حكمان مساعدان، ومحمود ناصف حكم رابع.

وسيكون مصطفى مدحت حكم تقنية الفيديو ويعاونه محمد عباس قابيل.

موعد مباراة الأهلي والجونة بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الجونة، في الخامسة مساء السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري نايل ( موسم 2023/2024).

وكان الأهلي، حقق فوزًا صعبًا، أمس الأربعاء، على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بدوري نايل.

سجل هدفي المارد الأحمر ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة، بينما سجل هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد أحمد قندوسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي والجونة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري نايل، في الخامسة مساء السبت المقبل، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الأهلي والجونة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري نايل، تقديم أستوديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات متتالية، بينما لم يحقق أي تعادل حتى الآن، سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، كما لم يعرف طعم الهزيمة.