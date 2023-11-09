الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلى والجونة بدورى نايل والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الجونة، ضمن مؤجلات دوري نايل، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل مؤخرًا.

يأتي ذلك لأهمية المباراة بالنسبة للمارد الأحمر، لاعبين وجهازًا فنيًا، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الفوز سيجعل الفريق يتربع على قمة دوري نايل برصيد 15 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر مؤقتًا برصيد 13 نقطة، الذي خاض جميع مبارياته عكس الأهلي.

وفي حالة تخطي الأهلي عقبة الجونة، سيصبح لديه الأفضلية، في الانفراد بقمة الدوري بلا منافس، نظرًا لامتلاكه مباراة أخرى مؤجلة أمام بلدية المحلة من الجولة الخامسة، لم تعلن رابطة الأندية موعدًا لها حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والجونة بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الجونة، في الخامسة مساء السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري نايل ( موسم 2023/2024).

وكان الأهلي، حقق فوزًا صعبًا، أمس الأربعاء، على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بدوري نايل.

سجل هدفي المارد الأحمر ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة، بينما سجل هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد أحمد قندوسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي والجونة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري نايل، في الخامسة مساء السبت المقبل، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الأهلي والجونة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري نايل، تقديم أستوديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات متتالية، بينما لم يحقق أي تعادل حتى الآن، سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، كما لم يعرف طعم الهزيمة.

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