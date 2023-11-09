الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يستعد بدون راحة لمواجهة الجونة بفرمان مارسيل كولر

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس دون راحة على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري والمقرر إقامتها مساء بعد غدًا السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة 

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح اللاعبين راحة سلبية اليوم  نظرا الضيق بين لقاء الجونة والفوز على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي الذي أقيم عصر أمس الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للأهلي دراسة فريق الجونة بالفيديو استعدادا للمواجهة المرتقبة من خلال متابعة مباريات الفريق الساحلى الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة المرتقبة التى سوف تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

 كولر يجتمع مع الجهاز المعاون لبحث استعدادات مواجهة الجونة

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اجتماعا مع الجهاز المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الجونة القادمة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

كما يعقد السويسري مارسيل كولر محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 وكان محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حصد جائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز هدفي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة فيما أحرز أحمد قندوسي هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد ويرتفع رصيد الأهلي لـ١٢ نقطة من الفوز بأربع مباريات.

كولر سيراميكا الجونة الاهلى الدوري

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