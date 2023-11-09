الخطيب يقطع رحلته للخارج ويعود للاطمئنان على العامرى فاروق

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى قطع رحلته خارج مصر والعودة للقاهرة اليوم للاطمئنان على صحة نائبه العامرى فاروق الذى خضع أمس للجراحة الثالثة بأحد المستشفيات لعلاجه من نزيف حاد فى المخ تعرض له بشكل مفاجئ.

وتواجد الخطيب خلال الأيام الماضية فى السعودية حيث أدى مناسك العمرة ثم لبى دعوة الاتحاد الدولى لكرة اليد لحضور فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم "سوبر جلوب" التى يشارك فيها الأهلى.

وكان مقررًا أن يغادر السعودية إلى دبى لاستكمال برنامجه العلاجى هناك لكنه قرر العودة اليوم للقاهرة.

وكان العامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، قد تعرض لوعكة صحية طارئة على إثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات وتلقى الإسعافات الأولية، ثم خضع لجراحة دقيقة في المخ، ويمكث حاليًّا بالعناية المركزة.