موعد زيارة وفد من مجلس الأهلي إلى مقر نادي الزمالك

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تحديد موعد الزيارة الرسمية إلى مقر نادي الزمالك، عقب انعقاد الجمعية العمومية للأهلي، وذلك تلبية لدعوة مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب.

وكشف مصدر بالقعلة الحمراء، أن مجلس الأهلي ينتظر وصول "الخطيب" إلى القاهرة يوم 15 نوفمبر الجاري، استعدادًا لعقد الجمعية العمومية للنادي المقرر لها يوم 17 من الشهر ذاته.

وأضاف المصدر، أن الزيارة كان مقررًا القيام بها الأسبوع الماضي، لكن خروج الفريق الأول بالنادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي، وسفر "الخطيب" لاستكمال برنامجه العلاجي حال دون إتمامها.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار عودة العلاقات الودية بين الناديين، بعد فترة عصيبة من الشد والجذب والخلافات التي وصلت إلى ساحات القضاء.

وكان حسين لبيب رئيس الزمالك قد حرص علي زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد تعرضه لوعكة صحية دخل علي أثرها المستشفي عقب تشخيص حالته بوجود نزيف في المخ.

كما نشر المجلس الأبيض بيان يتمني الشفاء العاجل لنائب رئيس القلعة الحمراء مما يدل على فتح صفحة جديدة بين القطبين في الفترة الأخيرة.

الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت المباراة قوية وحماسية وحافلة بالندية من الفريقين ولاحت أمام الفريقين عدة فرص محققة خاصة للأهلي والتي كانت كفيلة بقتل المباراة ومضاعفة النتيجة، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة للأهلي.

تقدم ياسر إبراهيم للأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 33 وتعادل أحمد قندوسي لفريق سيراميكا في الشوط الثاني، قبل أن يدرك محمد مجدي أفشة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 91.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 من 4 مباريات بالعلامة الكاملة وتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة 7.