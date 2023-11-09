الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد زيارة وفد من مجلس الأهلي إلى مقر نادي الزمالك

مجلس إدارة الأهلي
مجلس إدارة الأهلي

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تحديد موعد الزيارة الرسمية إلى مقر نادي الزمالك، عقب انعقاد الجمعية العمومية للأهلي، وذلك تلبية لدعوة مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب.

وكشف مصدر بالقعلة الحمراء، أن مجلس الأهلي ينتظر وصول "الخطيب" إلى القاهرة يوم 15 نوفمبر الجاري، استعدادًا لعقد الجمعية العمومية للنادي المقرر لها يوم 17 من الشهر ذاته.

وأضاف المصدر، أن الزيارة كان مقررًا القيام بها الأسبوع الماضي، لكن خروج الفريق الأول بالنادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي، وسفر "الخطيب" لاستكمال برنامجه العلاجي حال دون إتمامها.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار عودة العلاقات الودية بين الناديين، بعد فترة عصيبة من الشد والجذب والخلافات التي وصلت إلى ساحات القضاء.

وكان حسين لبيب رئيس الزمالك قد حرص علي زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد تعرضه لوعكة صحية دخل علي أثرها المستشفي عقب تشخيص حالته بوجود نزيف في المخ.

كما نشر المجلس الأبيض بيان يتمني الشفاء العاجل لنائب رئيس القلعة الحمراء مما يدل على فتح صفحة جديدة بين القطبين في الفترة الأخيرة.

الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. 

جاءت المباراة قوية وحماسية وحافلة بالندية من الفريقين ولاحت أمام الفريقين عدة فرص محققة خاصة للأهلي والتي كانت كفيلة بقتل المباراة ومضاعفة النتيجة، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة للأهلي. 

تقدم ياسر إبراهيم للأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 33 وتعادل أحمد قندوسي لفريق سيراميكا في الشوط الثاني، قبل أن يدرك محمد مجدي أفشة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 91. 

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 من 4 مباريات بالعلامة الكاملة وتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة 7. 

مجلس إدارة الأهلى محمود الخطيب العامري فاروق حسين لبيب الزمالك الاهلى

مواد متعلقة

مجلس إدارة الأهلى يجهز "ميزانية تاريخية" لعرضها على الجمعية العمومية

"الخطيب" يعود للقاهرة للمشاركة فى حفل تأبين تيسير الهوارى

إيقاف بث القناة ودعم مالي.. 4 قرارات حاسمة من مجلس إدارة الأهلى لدعم غزة

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

بعد 6 أشهر زواجًا.. قناوى يُنهى حياة زوجته بـ"قطع الرقبة" و10 طعنات

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

الوحدة الإماراتى يقيل موسيمانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس