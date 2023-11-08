كولر: التغييرات حسّنت من أداء الفريق.. وأثق فى موديست

يرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن المارد الأحمر قد قدم أداءً متراجعًا خلال الشوط الأول من مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة الثانية بدوري نايل 2023-2024.

وكان الأهلي قد حقق انتصاره الرابع على التوالي في مسابقة بالدوري بعد فوزه الصعب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

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كولر: لم نكن جيدين في الشوط الأول

قال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "سعداء للغاية بالانتصار اليوم خاصةً بعد تقديم شوط أول لم نقدم فيه الأداء الجيد على عكس المنافس وعلينا الاعتراف بذلك".

وأضاف: "المنافس كان جيدًا في الشوط الأول ولا أعرف سبب تراجع المستوى في هذا الشوط".

وواصل حديثه: "بالتأكيد لن أقوم بتقييم اللاعبين عبر وسائل الإعلام، لكن بعد أن أحرزنا الهدف الأول، اللاعبون شعروا أن الأمور ستسير لنا، وكان درسًا لهم، وأجرينا تغييرات تكتيكية ساهمت في تحقيق الفوز".

وتابع: "من المبكر جدًا الحديث عن صفقات الشتاء سواء بضم مهاجم أو غيره، بيرسي تاو يجيد اللعب في مركز المهاجم وسبق أن لعب في هذا المركز قبل قيادتي للأهلي، وكذلك دفعت به في هذا المركز وكاد يسجل اليوم من كرة رأسية".

وأشار: "سعيد للغاية بتسجيل أفشة هدفًا بالرأس، قليلًا ما يسجل بهذه الطريقة".

وتطرق للحديث عن موديست قائلًا "قلت من قبل إن موديست بحاجة للجاهزية وتعرض من قبل لوعكة صحية ثم عاد من جديد، وبدأنا في تجهيزه مجددًا والمباراة الماضية شارك وأظهر بعض الأشياء الجيدة، لذلك لم أشركه أساسيًا اليوم وقررت منحه بعض الدقائق فقط وأنا ما زلت أثق فيه وعلى دراية كاملة بقدراته".

واستطرد: "موديست جاء من نادٍ كبير ويمتلك قدرات كبيرة والمهاجم بحاجة إلى المشاركة والأهداف من أجل استعادة مستواه".

وأتم: "هناك مباراة يوم السبت المقبل وسنحدد برنامجنا لفترة التوقف الدولي بعده، ولكن بسبب ضغط المباريات من الصعب خوض مباريات ودية".