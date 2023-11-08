الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أفشة: تبرعى بقميصى الأغلى أقل شىء أقدمه لأهل فلسطين

أفشة يحتفل بهدفه
أفشة يحتفل بهدفه في شباك سيراميكا كليوباترا

أعرب  محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على فريق سيراميكا كليوباترا، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دوري نايل موسم 2023-2024.

وأكد صانع ألعاب الأهلي أن تسجيله هدف الفوز والتتويج بالثلاث نقاط جاء نتاج مجهود جماعي للفريق، مشددًا على سعادته بالمكسب والتتويج بجائزة رجل المباراة.

وشدد أفشة على أن هدفه وزملاؤه دائمًا هو تحقيق الفوز ورسم الفرحة على وجوه جماهير الأهلي الداعمة دائمًا للفريق.

وأبدى صانع ألعاب الفريق سعادته وفخره ببلوغه ٢٠٠ مباراة من المشاركة مع الأهلي منذ انضمامه للفريق.

وأتم أفشة حديثه بأن تبرعه بقميص مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ٢٠٢٠ هو رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أزمات إنسانية.

وقال: "هو أغلى قميص في حياتي والذي أحرزت به أغلى هدف في مسيرتي، لكن لا شيء أهم من إخواننا في فلسطين ونتمنى عودة الاستقرار لهم".

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أفشة يحصد جائزة رجل مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا 

حصد محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات دوري نايل موسم 2023-2024.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز هدفي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة، فيما أحرز أحمد قندوسي هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد، ويرتفع رصيد الأهلي لـ١٢ نقطة من الفوز بأربع مباريات.

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