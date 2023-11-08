أفشة يحصد جائزة رجل مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى دورى نايل

حصد محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز هدفي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة، فيما أحرز أحمد قندوسي هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد، ويرتفع رصيد الأهلي لـ١٢ نقطة من الفوز بأربع مباريات.

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أفشة يقود الأهلي لفوز صعب على سيراميكا كليوباترا

قاد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المارد الأحمر للفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل"، موسم 2023-2024.

سيراميكا كليوباترا كان المسيطر على بداية المباراة، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق زلاكة في الدقيقة الثالثة، بتسديدة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي.

وتصدى الشناوي لرأسية أحمد قندوسي، من متابعة لكرة عرضية أُرسلت من الجهة اليمنى، في الدقيقة الرابعة.

وأطلق إمام عاشور تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد بسام في الدقيقة التاسعة، قبل أن تصل لـ بيرسي تاو، لكن ذلك الأخير فشل في تسديد الكرة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه ياسر إبراهيم في الدقيقة 13، بعد لمسه الكرة بيده.

وأرسل كريم الدبيس كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها بيرسي تاو برأسه في الدقيقة 22، لكن تسديدته علت العارضة.

وتمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 33، عن طريق ياسر إبراهيم، من متابعة للركلة الركنية التي نفذها طاهر محمد طاهر من الجهة اليمنى، والتي وُجهت صوب أحمد عبدالقادر، لتصل إلى المدافع الذي وضع الكرة في الشباك.

وأهدر جون إيبوكا فرصة تسجيل هدف التعديل لسيراميكا، في آخر دقائق الشوط الأول، من هجمة مرتدة بعد تلقيه تمريرة من أحمد قندوسي، لكن تسديدته سكنت الشباك الجانبية لمرمى الشناوي.

وفي الشوط الثاني، سدد زلاكة الكرة من خارج منطقة الجزاء، لترتطم بالقائم الأيمن، في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 56، انفرد طاهر محمد طاهر بمرمى محمد بسام بعد تمريرة من عبدالقادر، لكن بسام تصدى لتسديدته.

وتمكن سيراميكا كليوباترا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57، بتسديدة صاروخية من أحمد قندوسي من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع محمد الشناوي التعامل معها بشكل صحيح.

وكاد قندوسي يسجل هدفًا آخر لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 68، بعد تلقيه تمريرة رائعة من محمد شكري، لكن الشناوي تصدى لتسديدته.

الهجمة ارتدت لصالح الأهلي، ليقوم رجب نبيل بعرقلة كريم الدبيس، ليتم إشهار البطاقة الصفراء الثانية، فالحمراء في وجهه، ليُكمل سيراميكا كليوباترا المباراة ناقص العدد.

لاعبو الأهلي كثفوا محاولاتهم للتعديل، حيث دفع مارسيل كولر بأوراقه الهجومية حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، أنتوني موديست وكريم فؤاد.

هدف الأهلي جاء في الدقيقة 91، عن طريق محمد مجدي أفشة، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله كريم فؤاد من الجهة اليمنى، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.