الرياضية السعودية: لوبيتيجى الأقرب لتولى تدريب اتحاد جدة

اقترب المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي، من تولي تدريب فريق اتحاد جدة السعودي خلفًا للبرتغالي نونو سانتو خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المدرب الإسباني قد توصل لاتفاق من أجل تولي تدريب الفريق السعودي حتى نهاية الموسم.

وأفادت الصحيفة السعودية، بأنه لم يتبق سوى التوقيع الرسمي عقب مناقشة بنود العقد الذي سيوقع عليه المدير الفني والاتفاق عليه.

وكان الإسباني خولين لوبيتيجي قد سبق وتولى تدريب ريال مدريد ورايو فاييكانو ومنتخب إسبانيا وبورتو وإشبيلية وأخيرا ولفرهامبتون.

ورحل نونو سانتو عن تدريب اتحاد جدة بشكل رسمي الأسبوع الماضي بعد موسم ونصف، قاد فيها الفريق السعودي لحصد لقبي الدوري والسوبر السعودي.

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هاتريك بنزيما يعيد اتحاد جدة لطريق الانتصارات بالدوري السعودي

وقاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريق الاتحاد للفوز على ضيفه أبها 4 /2، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الاتحاد، الذي استعاد نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر ثلاث جولات، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم الاتحاد عن طريق بنزيما في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك أبها التعادل عن طريق كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 51.

وبعد ذلك بثلاث دقائق سجل إيجور كورنادو الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يتألق بنزيما ويسجل هدفين في الدقيقتين 67 و69.

وفي الدقيقة 85 سجل فهد الجميعة هدف أبها الثاني.

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