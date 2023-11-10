هاتريك "بنزيما" في مرمى أبها يُعيد الاتحاد لطريق الانتصارات بالدوري السعودي

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريق الاتحاد للفوز على ضيفه أبها 4 /2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الاتحاد، الذي استعاد نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر ثلاث جولات، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم الاتحاد عن طريق بنزيما في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك أبها التعادل عن طريق كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 51.

وبعد ذلك بثلاث دقائق سجل إيجور كورنادو الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يتألق بنزيما ويسجل هدفين في الدقيقتين 67 و69.

وفي الدقيقة 85 سجل فهد الجميعة هدف أبها الثاني.

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أحداث المباراة

اتحاد جدة بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم بعد دقيقة واحدة عندما سدد إيجور كورنادو الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وفي الدقيقة الخامسة، سدد رومارينيو الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة السادسة، تعرض رومارينيو لشد عضلي ليغادر أرض الملعب ويتم استبداله ويشارك مروان الصحفي بدلاص منه،

في الدقيقة 14 مروان الصحفي انطلق بالكرة على الجانب الأيسر وحاول التوغل داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها الحارس.

في الدقيقة 31 كارل توكو إكامبي أرسل تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار قابلها صالح القميزي بتسديدة من على القائم الثاني ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

في الدقيقة 34 سقط كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع سعد ناطق ومطالبة فريق الاتحاد بركلة جزاء ولكن حكم اللقاء أمر باستمرار اللعب.

حكم الفيديو استدعى حكم المباراة لمشاهدة اللقطة مرة أخرى للتأكد من وجود ركلة جزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 36 لصالح الاتحاد بعد خطأ من سعد ناطق ضد بنزيما داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف بنزيما لصالح الاتحاد في الدقيقة 38 عن طريق كريم بنزيما من ركلة جزاء.

في الدقيقة 41 كريم بنزيمة سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس تاتاروشانو بثبات.

قبل نهاية الشوط الأول، صالح القميزي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس جروهى.

واستطاع كارلو توكو إيكامبي أن يدرك التعادل لصالح أبها في الدقيقة 51 بعدما سدد سعد بقير الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها جروهى ولكن تابعها كارل توكو إكامبي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

لكن بعد 3 دقائق فقط أعاد إيجور كورنادو التقدم لصالح الاتحاد بعد تبادل رائع بالكرة بين كورنادو وبنزيما داخل منطقة الجزاء ومررها بنزيما بمهارة رائعة بالكعب لتصل لكورنادو الذي سددها من فوق الحارس لداخل الشباك.

وتمكن بنزيما من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 67 بعد تمريرة رائعة من كورنادو إلى بنزيما التي جعلته ينفرد بالحارس قبل أن يسددها الفرنسي بقوة في الشباك.

وجاء الهدف الرابع لصالح الاتحاد في الدقيقة 69 بعدما انطلق كورنادو بالكرة من منتصف الملعب في هجمة مرتدة سريعة ثم توغل داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لبنزيما أمام المرمى الذي سدد الكرة في الشباك.

في الدقيقة 76 كارل توكو إكامبي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وجاء الهدف الثاني لصالح أبها في الدقيقة 85 بعدما أرسل محمد العوفي تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها الجميعة برأسية مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.