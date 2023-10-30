ملك اللعبة.. ليونيل ميسى يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم 2023

فاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية ؛بالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2023 عن موسم 2022-2023.

وتُوج ميسي بالجائزة للمرة الثامنة في تاريخه معززًا رقمه القياسي كأكثر المتوجين بها.

وظفر ليو بالجائزة بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخ بلاده، والأولى منذ 36 عامًا.

ميسي قدم دورًا استثنائيًا في تتويج بلاده باللقب الغائب عن خزائنهم لفترة طويلة، متفوقًا على منافسه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والذي حل في المركز الثاني.

وفازت آيتانا بونماتي لاعبة منتخب إسبانيا وبرشلونة، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم للسيدات.

وفاز الإنجليزي جود بيلينجهام بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، البرازيلي فينيسيوس جونيوربجائزة سقراط للأعمال الخيرية، كما تُوج الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة كوبا لأفضل حارس مرمى في العالم.

وفاز النرويجي إيرلينج هالاند بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم، كما فاز فريقه مانشستر سيتي بجائزة أفضل ناد في العالم.

ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

وجاء ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم كالآتي:

المركز الأول: ليونيل ميسي (إنتر ميامي - الأرجنتين)

المركز الثاني: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي - النرويج)

المركز الثالث: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - فرنسا)

المركز الرابع: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا)

المركز الخامس: رودري (مانشستر سيتي - إسبانيا)

المركز السادس: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - البرازيل)

المركز السابع: جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي - الأرجنتين)

المركز الثامن: فيكتور أوسيمين (نابولي - نيجيريا)

المركز التاسع: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي - البرتغال)

المركز العاشر: لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا)

المركز الحادي عشر: محمد صلاح (ليفربول - مصر)

المركز الثاني عشر: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة - بولندا)

المركز الثالث عشر: ياسين بونو (الهلال - المغرب)

المركر الرابع عشر: إلكاي جوندوجان (برشلونة - ألمانيا)

المركز الخامس عشر: إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا - فرنسا)

– المركز السادس عشر: كريم بنزيما (اتحاد جدة - فرنسا)

– المركز السابع عشر: خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي - جورجيا)

– المركز الثامن عشر: جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا)

– المركز التاسع عشر: هاري كين (بايرن ميونخ - إنجلترا)

– المركز العشرين: لاوتارو مارتينيز (إنتر - الأرجنتين)

– المركز الحادي والعشرين: أنطوان جزيزمان (أتلتيكو مدريد - فرنسا)

– المركز الثاني والعشرين: كيم مين جاي (بايرن ميونخ - كوريا الجنوبية)

– المركز الثالث والعشرين: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد - الكاميرون)

– المركز الرابع والعشرين: بوكايو ساكا (أرسنال - إنجلترا)

– المركز الخامس والعشرين: جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي - كرواتيا)

– المركز السادس والعشرين: جمال موسيالا (بايرن ميونخ - ألمانيا)

– المركز السابع والعشرين: نيكولو باريلا (إنتر - إيطاليا)

– المركز الثامن والعشرين: مارتين أوديجارد (أرسنال - النرويج)

– المركز الثامن والعشرين مكرر: راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان - فرنسا)

– المركز الثلاثين: روبين دياز (مانشستر سيتي - البرتغال).